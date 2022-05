Let op: ‘Boer zoekt vrouw’ wordt zondag op ander tijdstip uitgezonden

De stedentrips zitten erop, dus rest er nog maar één vraag in dit twaalfde seizoen: hebben alle boeren de liefde van hun leven gevonden?

Citytrips

Afgelopen zondag hebben we kunnen zien dat de citytrip lang niet voor alle boeren een succes was. Maar wat is er daarna allemaal gebeurd? Tussen deze trip en de reünie zit namelijk 4,5 maand. Wie zijn er nog samen? Daar komen we aanstaande zondag achter, want dan wordt de reünie uitgezonden.

Ander tijdstip Boer zoekt vrouw

Normaal gesproken wordt dit populaire programma altijd om stipt 20.25 uur uitgezonden op NPO 1. Maar aangezien het zondag de slotdag is van de Eredivisie, moeten alle fans iets langer geduld hebben. Boer zoekt vrouw zal zondag 15 mei pas om 20.56 uur te zien zijn.

Spoileralert

De eerste beelden van de nieuwe aflevering geven al heel wat spoilers. Zo is te zien dat Hans en Annette het nog altijd erg gezellig hebben met elkaar. Tijdens de bijeenkomst had boer Hans al de lachers op zijn hand met een grapje over de bikinifoto van Annette. En ook boer Jouke is smoorverliefd op Karlijn, dat kun je wel zien aan die big smile op de teaserbeelden van aanstaande zondag.

Wie zijn nog samen?

Maar hoe zit het met de rest? Is boer Evert nog bij Maud? Heeft Sander toch het hart van boerin Janine weten te veroveren en hoe is het afgelopen met Rob en Wendy? Aanstaande zondag om stipt 20.56 uur vertellen de boeren hoe het precies zit.

In ‘Praat mee over BZV’ bespreken Esther Zonneveld en Matthijs Albers de ‘wilde nacht’ van Hans en Annette:

Bron: Boer zoekt vrouw