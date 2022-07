Let op: de helft van de Nederlanders hoort de rookmelder niet door te hoge frequentie

Grote kans van niet. Volgens het AD heeft de helft van de Nederlanders een melder met een te hoge frequentie, waardoor je ’m niet hoort als je slaapt. Levensgevaarlijk!

Rookmelders

Met de nieuwe rookmelderswet worden er sinds kort eisen gesteld aan de hoeveelheid melders in je woning én de overheid stelt eisen aan de geluidssterkte van rookmelders. Maar wat ze niet doen is eisen stellen aan de toonhoogte van het apparaat.

Onderzoek wijst uit

Uit eerder onderzoek dat werd uitgevoerd in Australië is aangetoond dat die toonhoogte nou net van levensbelang is. Bij een hoge frequentie werd namelijk maar 44% van de proefpersonen wakker, bij een lage frequentie was dat 92%.

Specialisten waarschuwden al

Ook in Nederland hebben specialisten de beleidsmakers al lang en breed gewaarschuwd. In 2015 gaf het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid een officieel advies. Ze schreven: ‘De huidige geluidsfrequentie van rookmelders (met een toonhoogte van 3100 herz) is niet optimaal om zoveel mogelijk slapende mensen bij brand te wekken.’ En daarom: ‘Het advies aan de wetgever is dan ook om een lagere geluidsfrequentie – bijvoorbeeld 520 herz – te eisen.’ Maar met dit advies is niks gedaan.

Duurder en groter

Wouter Puijk van FireAngel, één van de grotere rookmelderleveranciers in de Benelux, vertelt aan het AD waar het probleem ’m volgens hem ook in zit. Dit bedrijf heeft namelijk alles in huis om rookmelders mét juiste toonhoogte te maken, maar: “Niemand wil die omdat ze duurder zijn en er een toeter aan hangt ter grootte van een plafondlamp. Als mensen kunnen kiezen tussen een alarm van nog geen twee tientjes en één van 139 euro, dan is wel duidelijk wat ze nemen.”

Levensbelang

Ze zijn er dus wel, maar je moet er diep voor in de buidel tasten. Toch is het verstandig, want de belangrijkste functie van een rookmelder is dat-ie je ’s nachts weet te wekken. “Overdag ben je je eigen rookmelder. Ontstaat er dan een klein brandje, dan kun je dat zelf blussen”, aldus Puijk. ’s Nachts is dat wel anders: “En dan is ook de slaapkamerdeur nog vaak dicht, tegen tocht of de kat.”

In de slaapkamer

Daarmee geeft hij nog een advies: hang de rookmelder in je slaapkamer en niet op de gang. Op dit moment stelt de overheid als eis dat er een rookmelder moet hangen op de etage waar je slaapkamer zich bevindt, terwijl het zoveel verstandiger zou zijn om te eisen dat men een rookmelder ín de slaapkamer moet hebben. Wees dus gewaarschuwd en zorg dat de afstand tussen je bed en de rookmelder niet te groot is.

Bron: AD