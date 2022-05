En dat is niet de enige verandering die ze gaan doorvoeren: in het vierde kwartaal van dit jaar lanceert Netflix namelijk ook een goedkoper abonnement waarbij je reclame krijgt te zien tijdens het kijken van een serie, documentaire of film.

Ze weten je te vinden!

Voor mensen die hun account met meerdere mensen delen, zal het nieuws ongetwijfeld als een grote domper komen. Het betekent namelijk dat zij meer geld zullen moeten neerleggen voor hun abonnement. In Chili, Costa Rica en Peru experimenteert Netflix hier al een tijdje mee. En denk maar niet dat Netflix niet zal ontdekken dat je je account deelt: ze kunnen dit namelijk aan IP-adressen en apparaatgegevens aflezen.

Netflix gaat de strijd aan met concurrenten

“Als je een zus hebt die in een andere stad woont en je wilt Netflix met haar delen, dat is geweldig”, zo vertelde Netflix-topman Greg Peters onlangs. “We proberen dat delen niet tegen te houden, maar we gaan je wel vragen om wat meer te betalen.” Of het besluit voor extra inkomsten gaat zorgen, is nog maar de vraag. De verwachting is namelijk dat Netflix in de komende maanden zo’n twee miljoen abonnees zal verliezen, nu de concurrentiestrijd met andere videodiensten heviger wordt en mensen vanwege de opgelopen inflatie moeten besparen. Netflix is namelijk een stuk duurder dan concurrenten zoals HBO Max en Disney +.

Het is nog niet duidelijk hoeveel Netflix extra gaat vragen aan abonnementdelers.

Bron: RTL Nieuws