Beeld Getty Images

Nieuws

Let op: in dít vakantieland krijg je vanaf nu 135 euro boete als je geen winterbanden hebt

De maand november is weer begonnen en dat betekent dat je in Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg verplicht op winterbanden moet rijden. Doe je dat niet, dan kun je een fikse boete verwachten. En het blijft niet bij deze landen: ook in grote delen van Frankrijk is het verplicht om op winterbanden te rijden – of sneeuwkettingen of sneeuwsokken in je kofferbak te hebben.