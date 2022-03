De reden dat honden in broedgebied aangelijnd moeten worden is simpel: “Loslopende honden zorgen voor veel stress bij vogels en andere dieren. Dat willen we voorkomen”, zegt boswachter Karel Leeftink, van Staatsbosbeheer team Zeeland-Zuid tegen de Zeeuwse Courant. Met name vogels die op ooghoogte van de hond hun nest leggen, lopen gevaar. “Als een loslopende hond door zo’n nestje heen zwiept met zijn staart, kan een nestje verloren gaan. Daarom moeten honden worden aangelijnd.”

Je wordt als je een bos of natuurgebied inloopt vaak gewaarschuwd of dat gebied ook daadwerkelijk een broedgebied is. Zo weet je of het tijd is om je hond aan te lijnen.

Ook andere dieren last

Niet alleen kleinere vogels hebben last van loslopende honden. Ook grotere vogels, zoals fazanten, en dieren als reeën hebben last van niet-aangelijnde viervoeters. Boswachter Karel: “Reekalfjes worden het grootste gedeelte van de dag alleen gelaten door hun moeder. Zij liggen dan totaal weerloos op de grond, een kans voor de hond om de ree aan te vallen.” Ook als de hond de ree fysiek geen vlieg kwaad doet, kan de aanwezigheid van een loslopende hond in de buurt een risico zijn. “De reekalf kan dan de geur van de hond meekrijgen. Daar schrikt de moeder-ree van. Ze wil dan niks meer met haar jong te maken hebben.”

Niet de hond zijn schuld

De boswachter benadrukt dat het jagen op wilde dieren een natuurlijk instinct is. “Het ligt niet aan de hond, of de opvoeding. Zodra een hond iets ziet dat hem interesseert, gaat hij er achteraan. Dat wil je niet hebben in het broedseizoen. Het is al stressvol genoeg voor dieren. Gun ze daarom wat rust. Vergeet ook niet dat jij en de hond bezoeker zijn. Het natuurgebied behouden is onze eerste prioriteit", drukt Karel hondeneigenaren op het hart.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant.