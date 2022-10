Let op: slimme energiemeters geven geregeld (veel!) meer verbruik aan

Met de hoge gasprijzen van tegenwoordig kun je je voorstellen dat dit een enorm bedrag op je eindafrekening oplevert.

Slimme energiemeters toch niet zo slim?

Uit een steekproef waarbij 1,3 miljoen gasmeters werden gecontroleerd door keuringsinstantie Kiwa bleek dat maar liefst 30.000 gasmeters moesten worden vervangen. Daarnaast worden er jaarlijks tienduizenden energiemeters afgekeurd. Vaak geven deze meters meer verbruik aan dan het geval is. Dat bleek ook uit onderzoek van de universiteit van Twente. Zij kwamen erachter dat vier van de 24 verschillende elektriciteitsmeters die in Europa worden gebruikt niet gegarandeerd betrouwbaar zijn.

Houd je verbruik in de gaten

Waar dit precies aan ligt? Het schijnt zo te zijn dat deze meters het gebruik van apparaten als dimmers, vijverpompen en multimedia-apparatuur snel overschatten in gebruik. Als je een van deze apparaten hebt, is het slim om je verbruik in de gaten te houden en dan vooral op de momenten dat je deze apparaten gebruikt. Maar eigenlijk is het slim je verbruik sowieso goed te checken. Stijgt je verbruik ineens naar twee of zelfs drie keer meer? Dan kan er wel degelijk iets aan de hand zijn. Dit geldt ook als Netbeheer recentelijk jouw apparaat heeft gekeurd. Tijdens deze keuringen worden niet altijd alle onbetrouwbare apparaten eruit gepikt, schrijft het AD.

Bezwaar maken en klacht indienen

Vermoed jij dat je slimme meter niet goed werkt? De Consumentenbond heeft een slim stappenplan om dit na te lopen. Zo tippen ze je verbruik eens te vergelijken met dat van je buren. Als je er echt van overtuigd bent dat je afrekening niet klopt, dan kun je bezwaar indienen bij de energiemaatschappij, je kunt naar de Geschillencommissie stappen en je kunt je klacht indienen bij Klachtenkompas.nl.

Meter laten ijken

Je meter laten ijken door bijvoorbeeld een partij als Stedin is niet altijd slim om te doen. Je kunt dan zomaar voor hoge kosten opdraaien. Bij het ijken van je meter wordt een onafhankelijke ijkinstantie ingeschakeld en hier komt een rapport uit. Blijkt dat je gelijk had en heb je een te hoge rekening doordat er iets mis is met de meter? Dan betaalt Stedin de kosten van het rapport en krijg je een nieuwe meter. Blijkt dat je geen gelijk hebt? Dan betaal je de kosten zelf. Die kosten kunnen oplopen tot meer dan €500.

