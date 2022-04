Leuk paasuitje: Paleis het Loo opent 15 april de deuren voor bezoekers

Het paleis is de afgelopen tijd gerenoveerd en de interieurs zijn gerestaureerd. Daarnaast zijn er nog een aantal andere nieuwigheidjes. Ook als je er al eens bent geweest, is het dus de moeite waard om nog eens te gaan.

Paleis het Loo: audioverhalen en een app

De paleisroutes zijn nieuw, net als de audioverhalen die je kunt beluisteren terwijl je door het paleis loopt. Daarnaast heeft het paleis nu een app. Daarop kun je de audioverhalen beluisteren, maar ook leuke weetjes lezen.

Maar liefst twee paleisroutes

Er zijn twee nieuwe paleisroutes: oost en west. Oost gaat over Willem en Mary, de eerste bewoners van het paleis in de zeventiende eeuw. West gaat over Wilhelmina en de latere generaties Oranjes. Bij het kopen van je tickets, kies je direct welke route je wil lopen. Indien beschikbaar kun je (gratis) een tweede paleisroute reserveren bij de informatiebalie op de dag van je bezoek.

Thuis bij de Oranjes

Er zijn drie nieuwe audioverhalen die bij de routes aansluiten. De eerste gaat over Willem en Mary (route oost), de tweede over Wilhelmina (route west) en de derde (ook route west) heet ‘Thuis bij de Oranjes’ en bevat grappige anekdotes over het leven in dit statige paleis, tussen alle dure meubels.

Sporen uit het verleden

Daarnaast is er nog iets leuks toegevoegd aan het paleis: Sporen uit het verleden, over de geschiedenis van Paleis het Loo. Hierover vind je een introductiefilm en presentatie die beide te zien zijn in het onderhuis.

Picknicken in de paleistuin

De tuinen en stallen kun je tijdens openingstijden zonder starttijd bezoeken. Wil je alleen naar de tuinen en stallen en niet naar het paleis? Dan kun je daarvoor een los kaartje kopen. Extra leuk: je kunt een lunchbox voor een picknick in de paleistuin reserveren.

Volgend jaar fase twee van de verbouwing

Is het paleis nu helemaal klaar? Nee, dat is het niet. Nu de deuren weer open gaan, is slechts de eerste fase van de verbouwing afgerond. Volgend voorjaar zal de tweede fase pas afgerond zijn. In die fase wordt de ondergrondse uitbreiding onder het voorplein gerealiseerd.

Bron: Paleis het Loo