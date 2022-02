In Nederland zouden al vier mensen ziek zijn geworden na het drinken van de vervuilde champagne en in Duitsland is er zelfs iemand aan overleden. Het is dan ook belangrijk om de champagne niet zomaar op te drinken.

Hier kun je de vervuilde champagne aan herkennen

Mocht je de fles willen aanbreken, dan is het belangrijk om tijdens het schenken te letten op hoe deze eruit ziet. Volgens de NWA kun je namelijk bij het inschenken al zien dat het niet om champagne gaat. De vervuilde drank bruist niet, is roodbruinig en ruikt naar anijs. Mocht je dit het geval zijn bij jouw champagne, dan kun je de drank dus maar beter weggooien.

Meer flessen vervuild?

Het is nog niet bekend hoe de drug in de champagneflessen is terechtgekomen. “De NVWA kan daarom niet inschatten of er nog meer van deze flessen met de gevaarlijke stof in omloop zijn. Ook kan niet uitgesloten worden dat er andere flessen van hetzelfde merk in omloop zijn waar ook MDMA in zit”, zo laat de autoriteit weten.

Bron: RTL Nieuws