Libelle Deelt Uit: deze fijne prijzen kun je winnen op woensdag 6 oktober!

Libelle Deelt Uit is op 6 oktober om 16:00 uur live te zien op Facebook en Instagram.

Prijs 1: Verschillende items uit de MAG-collectie: 2x sweater, 2x T-shirt, 1x een paar Megamok 4012 Black Cobra schoenen en 1x een paar Hi*Britt 7006 laarsjes

We beginnen deze winactie goed, we geven namelijk verschillende items uit de MAG-collectie weg met afbeeldingen van Libelle’s eigen Lotje en Loedertje. Twee keer een T-shirt naar keuze en de keuze is reuze. Groen, henna, indigo en grijs, je kunt zelfs kiezen uit verschillende soorten opdrukken. Hetzelfde geldt voor de sweaters, waar wij er ook twee van weggeven.

Naast deze vrolijke kleding geven we ook nog eens een paar Megamok 4012 Black Cobra weg. Deze schoenen hebben een stevige zool, slangenprint met subtiele glans en leuke gespen. Geen fan van sneakers? Ga dan voor de Hi*Britt 7006: een zwart, stoer laarsje met een opvallende zool die is gemaakt van mooi, gelooid leer. Ze zijn trendy, uitstekende kwaliteit en goed bestand tegen het herfstachtige weer.

Wil je dit winnen? Vergeet je maat niet toe te voegen. De kleding gaat van maat S t/m XL, de Black Cobra schoenen gaan van maat 35 t/m 44 en de Hi*Britts van maat 36 t/m 43.

Mocht je nu denken: er kunnen maar 6 mensen winnen, wees dan niet getreurd: we hebben namelijk voor iedereen een verrassing. Tot en met 31 oktober krijg je 10% korting op de gehele MAG-collectie! Klik hier als je benieuwd bent naar de kortingscode.

Prijs 2: 3x Sublime Skin Kit van Comfort Zone t.w.v. €169,-

De koude herfstdagen met veel regen, weinig zon en die koude wind staan voor de deur. Daarom geven wij drie keer een Sublime Skin Kit van Comfort Zone weg ter waarde van 169 euro. Het pakket bestaat uit de Rich Cream, Eye Cream én het Intensive Serum dat wonderen verricht.

De producten van Comfort Zone werken tegen huidveroudering en beschermen en herstellen de huidfuncties. Ook bevatten ze geen dierlijke extracten, parabenen, siliconen of andere kunstmatige stoffen. Gebruik de producten dagelijks en voor je het weet heb je dat echte natuurlijke filler effect. Dat wil toch iedereen?

Prijs 3: 3x sieradenset van A Beautiful Story t.w.v. €79,90

We zijn nog lang niet klaar! We geven drie keer de sieradenset van A Beautiful Story ter waarde van €79,90 weg. De set bestaat uit een goudkleurig paar oorbellen en een armband, beide met tijgeroog. Dat is een edelsteen met een geruststellend effect dat je zelfvertrouwen geeft. Rust en zelfvertrouwen zijn immers nooit een slecht idee.

Op de webshop van A Beautiful Story kun je precies zien hoe lang de werknemers met jouw sieraden bezig zijn geweest. Deze sieradenset levert bijvoorbeeld 205 minuten werkgelegenheid.

Prijs 4: 3x luxe OPI set t.w.v. €90,70

Door naar het volgende cadeau: een luxe OPI nagelset ter waarde van €90,70. Het pakket bestaat uit een 3-stappen systeem van Infinite Shine. Dat is nagellak met een geleffect. Deze lak blijft dan ook tot elf dagen prachtig zitten. Je hebt er geen lamp voor nodig en de lak droogt lekker snel. Je bent helemaal klaar voor de herfst met deze set, want de kleuren zijn prachtig. In deze set zit ook nagelriemolie, een nagellakcorrectorpen en een frisse handgel.

Prijs 5: 5x cadeaubon van Kwantum t.w.v. €100,-

Een ribfluwelen kussentje in de hoek van de bank, een lekkere hangstoel of een mooi dekentje? Met deze cadeaubon kun je je interieur een opfrisbeurt geven. We geven vijf maal een cadeaubon van Kwantum ter waarde van €100,- weg, dus vul dat formulier in en begin maar vast met inspiratie opdoen!

Prijs 6: 3x beauty set van MILU t.w.v. €131,85

Het Nederlandse huidverzorgingsmerk MILU gebruikt alleen natuurlijke ingrediënten. We geven drie pakketten weg ter waarde van maar liefst €131,85. De set bestaat uit een rozenkwarts beauty tool, een cleansing balm en een toner. Die beauty tool egaliseert de huidteint, de cleansing balm reinigt je huid van make-up en huideigen onzuiverheden en de toner laat een gladde huid achter. Zo eindig je elke dag stralend!

Wil je een van deze prijzen winnen?

Like Libelle op Facebook en Instagram zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan en zet het in je agenda: woensdag 6 oktober 16.00 uur. We zien je dan!

Let op: onderstaand winformulier kun je invullen tijdens Libelle Deelt Uit en daarna t/m zondagavond 10 oktober 2021 23:59 uur. Vergeet niet bij het ‘Opmerkingen’-veld in te vullen op welke prijs je kans wilt maken, mét een eventuele maat of kleur.