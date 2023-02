Libelle Legt Uit: dit is de oorsprong van de polonaise

Maar waar komt deze bijzondere dans eigenlijk vandaan?

De oorsprong van de polonaise

Het voelt misschien niet helemaal als een dans. Een polonaise komt vaak tot stand op een feestje waar de alcohol rijkelijk vloeit en wordt niet bepaald gezien als een kunstvorm. Je hoeft er ook geen danstalent voor te hebben. Het woordenboek geeft er dan ook een mooie definitie aan: een rij hossende mensen. Meer of minder is het niet. En toch heeft de polonaise een bijzondere oorsprong.

De polonez uit Polen

De herkomst van de polonaise komt uit Polen. De zogenoemde polonez is daar een traditionele dans in driekwartsmaat, die vooral in paren wordt gedanst, maar soms ook in viertallen of achttallen - in rijen of achter elkaar. Er zijn allerlei varianten op de polonez. Helaas is er bij ons slechts een slap (maar gezellig) aftreksel van overgebleven.

Serieus stukje muziek

Vroeger werd de dans daarentegen erg serieus genomen. Componisten als Bach, Beethoven, Schubert en Chopin gebruikten het zelfs als thema in hun muziek. De oorspronkelijke polonez was een langzame dans, maar tegenwoordig wordt de polonaise op allerlei soorten muziek gedanst. Het tempo lijkt hierbij niet veel meer uit te maken.

Om je een beeld te geven van de Poolse polonez, hier twee video’s:

Bron: Historiek