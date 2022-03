Het heeft alles te maken met de wrijving tussen de kledingstukken of handdoeken.

Als je de wastrommel flink vult, worden de kledingstukken of handdoeken door elkaar gehusseld, dan weer de ene kant op gedraaid, dan weer de andere kant op. De wrijving die daardoor ontstaat, zorgt ervoor dat de was schoner wordt dan wanneer er slechts een paar dingen in de trommel liggen.

T-shirt in een emmer

Vergelijk het met een emmer water met daarin één T-shirt. Als je daar doorheen roert met je hand, zal het water wel rondom het T-shirt bewegen, maar niet echt boenen. Als er meerdere shirts in de emmer zouden zitten, wrijven die óók tegen elkaar aan, met inmenging van het water. Daardoor worden ze schoner. Klinkt logisch, toch?

Alleen volle wasmachine bij katoen

Let wel op: deze tip is vooral aan te raden bij een was met daarin enkel katoenen goed. Zo’n trommel met katoenwas kun je vullen tot er nog een vuist ruimte overblijft bovenin tussen de was en de trommel. Voor synthetische en kwetsbare materialen geldt dat je de trommel beter maar tot de helft kan vullen, omdat te veel wrijving voor zulke materialen juist niet goed is.

Andere redenen

Er zijn nog meer redenen te verzinnen waarom het wassen met een volle machine een goed idee is: het bespaart geld! Een trommel leger aanzetten dan mogelijk is niet alleen zonde van het water, maar ook van de stroom die de machine verbruikt. Ook het milieu doe je een plezier als je zoveel mogelijk dingen in één keer wast, wederom omdat je dan minder energie en water verbruikt. Last but not least: het bespaart tijd. Door meer handdoeken, T-shirts of onderbroeken in één waslading mee te laten draaien, hoef je de machine minder vaak aan te zetten en ben je dus minder tijd aan het ‘wachten’ tot alle was klaar is.

Bron: Consumentenbond, RTL Nieuws.