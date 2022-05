Libelle Legt Uit: dít zijn tanning drops

Wij leggen het je hier uit.

Wat zijn tanning drops?

Tanning drops zijn simpel gezegd een concentraat dat je kan mixen met je favoriete dagcrème of dat je gewoon puur op je huid kan aanbrengen. Het geeft je huid een mooie glow én een bruine kleur. Hoe meer druppels je gebruikt, hoe donkerder je huid zal worden. Je hebt ook tanningsprays waarmee je je gezicht een mooi kleurtje kan geven, maar die zijn niet heel makkelijk in gebruik. Tanning drops daarentegen kun heel gemakkelijk gelijkmatig aanbrengen. En het fijne is: ben je er niet tevreden mee, dan was je het er zo weer af.

Hoe gebruik je ze?

Het gebruiken van tanning drops is hartstikke makkelijk. Je neemt gewoon je gebruikelijke hoeveelheid dagcrème en brengt dit aan op de achterkant van je hand. Vervolgens voeg je één of twee druppels toe van de tanningdrops aan de crème en meng je het goed door elkaar. Breng het mengsel vervolgens aan op je gezicht en smeer het goed uit. Vergeet ook je haarlijn, hals en oogleden niet mee te nemen. Mocht je niet tevreden zijn met het resultaat en je huid nog niets donkerder willen maken, kun je altijd nog een extra druppel op je handen doen, dit goed uitwrijven en aanbrengen.

Extra tip

Je kunt de druppels overigens ook voor het slapengaan aanbrengen en mengen met je nachtcrème. Op deze manier kun je zien hoe intens de kleur is als je wakker wordt en weet je hoeveel je ongeveer moet gebruiken de volgende keer.

Bron: Cosmopolitan, Elle