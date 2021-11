Libelle legt uit: hoe maak je een elektrische deken schoon?

Als jij een moderne elektrische deken hebt, dan kun je ervan uitgaan dat deze gewoon in een wasmachine en droger kan. Sowieso is het verstandig om een nieuwe elektrische deken altijd eerst in de wasmachine te wassen voordat je hem gebruikt, net zoals je bij een dekbed, kussen of nieuwe kleding zou doen. Ga voor een korte wascyclus die geschikt is voor fijne was en droog de elektrische deken op een lage temperatuur en haal ’m uit de droger voordat-ie helemaal droog is.

Belangrijke dingen om rekening mee te houden

Als je bovenstaand advies opvolgt, moet het in principe goed gaan. Mits je met de volgende dingen rekening houdt:

Verwijder áltijd het stroomsnoer voordat je de deken gaat wassen. Een elektrische deken heeft een bedieningssnoer dat stroom levert via een stekker. Schakel, voordat je het snoer verwijdert, eerst de deken uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Haal daarna het snoer uit de deken.

Check ook eerst even of alle draadverwarmingselementen in de deken goed zitten en dat geen van de elementen door de stof heen steekt. Als dit laatste wel het geval is, is het niet veilig om de deken te gebruiken of te wassen en wordt het tijd om ’m te vervangen.

Heb jij een heel oud exemplaar met een niet afneembaar bedieningssnoer? Dan kun je je elektrische deken niet in de wasmachine wassen, maar zul je het met de hand moeten doen. Let er wel op dat je het bedieningssnoer niet onderdompelt in water.

Check ook altijd even de wasinstructies in het bijgeleverde boekje.

Laat je deken altijd even eerst voorweken. Bij de meeste dekens duurt dat ongeveer vijf minuten tot een kwartier. In de instructies kun je lezen hoe lang je dit precies moet doen en of de temperatuur van het water koud of warm moet zijn.

Gebruik slechts een klein beetje mild wasmiddel en vermijd andere chemische reinigingsmiddelen. Gebruik nóóit bleekmiddel bij een elektrische deken.

Als je je elektrische deken ook in de droger wilt doen, moet je ervoor zorgen dat deze genoeg ruimte heeft om vrij te kunnen ‘tuimelen’. Als je droger hier niet groot genoeg voor is, dan kun je de deken het beste aan de lucht laten drogen.

Mocht je het nu alsnog koud hebben, kun je je ook opwarmen bij dit zelfgemaakte kacheltje:

Bron: Wikihow