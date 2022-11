Libelle Legt Uit: hoe slim is een aanvullende tandartsverzekering?

Prestatiecodes tandarts

Een behandeling bij de tandarts bestaat vaak uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel heeft zijn eigen prestatiecode. Deze codes gaan van A tot en met Y. Code C staat bijvoorbeeld voor consultatie en diagnostiek, zoals een periodieke controle of een avondbehandeling. Code H staat voor chirurgische ingrepen en code M staat voor preventieve mondzorg, zoals een gebitsreiniging. Wil je weten wat de tarieven per code zijn? In dit overzicht vind je alle tarieven per code van 2023.

Vaste tarieven, toch een andere rekening?

Independer-zorgexpert Bas Knopperts: “Tandartsen werken met vaste tarieven, maar dat betekent niet dat je tandartsrekening overal hetzelfde is. Prijsverschillen per tandarts ontstaan vaak wanneer de tandarts extra onderdelen aan de behandeling toevoegt. Bijvoorbeeld een foto of een fluoridebehandeling.” Soms is het nodig dat je een uitgebreide behandeling ondergaat, zoals een wortelkanaalbehandeling. In dat geval is het handig om een offerte aan te vragen. Voor behandelingen boven de 250 euro zijn tandartsen verplicht om een offerte te maken.

Gewijzigde tandartstarieven in 2023

De tandartstarieven worden elk jaar opnieuw geïndexeerd. Dat wil zeggen dat de tarieven worden aangepast aan het huidige prijsniveau. De totale kosten bestaan uit drie onderdelen:

Arbeidskosten van de tandarts

Personeelskosten

Overige praktijkkosten

Personeelskosten en arbeidskosten worden elk jaar gewijzigd op basis van de loonontwikkeling en verandering in de sociale lasten..

Tandartsverzekering: wel of niet nodig?

Independer-zorgexpert Bas Knopperts legt uit: “Anders dan veel mensen denken, worden tandartskosten niet vergoed door de basisdekking van je zorgverzekering. Wil je een vergoeding krijgen voor je tandartsbezoek? Dan heb je een aanvullende verzekering nodig. Of een tandartsverzekering nodig is, hangt af van je persoonlijke situatie. Ga jij twee keer per jaar naar de tandarts voor een controle? In dat geval ben je vaak goedkoper uit wanneer je de kosten hiervan zelf betaalt. Maak jij jaarlijks gebruik van meer mondzorg, omdat je bijvoorbeeld vaak gaatjes of andere gebitsproblemen hebt? Dan ben je met een tandartsverzekering meestal voordeliger uit.”

Bron: Independer