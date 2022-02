Begin 2019 deed de Keuringsdienst van waarde onderzoek naar het verschil tussen gewone patat, ovenfriet en Airfryerfriet. Want tussen die soorten zat en zit nog steeds een flink prijsverschil. Maar is het ook echt een ander product?

Extra laagje

Volgens een van de fabrikanten is er wel degelijk een verschil tussen gewone patat en Airfryerfriet, maar is dat laatste wel zowel te gebruiken voor de heteluchtfriteuse als voor de oven. De patat voor de Airfryer en oven wordt gecoat en dat extra laagje, met onder andere zetmeel, zorgt ervoor dat de friet ook zonder olie krokant kan worden gebakken en langer warm blijft. Omdat deze bereidingswijze uitgebreider is - het wordt ook iets langer voorgebakken - is het product volgens een andere fabrikant dus ook duurder.

Gewone friet vs. Airfryerpatat

Maar op sommige zakken ‘gewone’ friet staat dat het zowel in de frituurpan als in de Airfryer kan worden gebakken. Hoe zit dat dan? Op de site van Philips - de bedenker van de Airfryer - valt te lezen dat je in de Airfryer zowel zelfgemaakte friet als diepvriesfriet voor de frituurpan of oven kunt gebruiken. Volgens een van de fabrikanten in de Keuringsdienst van waarde wordt er bij de gewone friet een gemiddelde gebruikt van alle bereidingswijzen, waardoor de patat voor alle apparaten geschikt is, maar kun je voor het beste resultaat toch het beste de patat voor de Airfryer gebruiken.

Tja, een ander antwoord hadden zij natuurlijk ook niet kunnen geven. Wij van WC-eend... Oké, de twee soorten friet verschillen dus wel iets van elkaar door het extra laagje, maar het is niet zo dat je per se Airfryerfriet nodig hebt om lekkere patat te kunnen bakken zonder vet. De ene soort is niet beter dan de ander, het is maar net welke je lekkerder vindt.

Zelf friet maken

Zelfgemaakte friet kun je sowieso zowel in de Airfryer als in de frituurpan bereiden. Philips tipt: “In de regel geldt dat u voor het zelf maken van friet voor de Airfryer het beste verse aardappelen kunt gebruiken die iets kruimig zijn of waarvan op de verpakking staat dat ze geschikt zijn om te frituren. De aardappelen kunt u beter niet in de koelkast of op een andere koude plek te bewaren. Dompel uw verse frietjes voordat u ze in uw Airfryer bereidt eerst 30 minuten onder in koud water voor het beste resultaat. Stel uw Airfryer niet hoger in dan 180 graden.”

Bron: Keuringsdienst van waarde