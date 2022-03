Libelle Legt Uit: is appelazijn wel echt zo gezond?

Wij vroegen het aan voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein.

Wondermiddel of fabeltje?

Appelazijn, appelciderazijn of appelcider is het sap dat wordt gewonnen uit de pulp van gepureerde appels. Waar het goedje vroeger nog in het keukenkastje stond en voornamelijk diende als dressing of als handig schoonmaakmiddel, wordt appelazijn tegenwoordig vooral gebruikt als oplossing voor allerlei kwaaltjes en om meer af te vallen. Maar is appelazijn wel echt zo gezond? Of is het gewoon een fabeltje.

Zuur

“Er wordt inderdaad steeds vaker geadviseerd om 1 à 2 dessertlepels appelazijn aan je water toe te voegen, bijvoorbeeld ’s ochtends op de nuchtere maag. Dit kan voor de meeste mensen helemaal geen kwaad, mits je het flink verdund. Het zuur kan je tanden namelijk aantasten”, legt Walrabenstein uit. Wel waarschuwt ze iedereen die medicijnen gebruikt. “Ik zou het niet tegelijk met medicijnen nemen. Ook adviseer ik mensen die bloeddrukverlagers of diabetesmedicatie gebruiken om alleen in overleg met een diëtist een appelazijndieet te volgen.”

Citroensap of rode peper

Voor sommige mensen kan het drinken van water met een klein beetje appelazijn inderdaad leiden tot wat meer gewichtsverlies. Maar de voedingsdeskundige twijfelt of je daar per se appelazijn voor moet drinken, “Wellicht dat citroensap net zoveel doet, en vinden de meeste mensen ook lekkerder dan appelazijn.” Daarnaast kan het eten rode peper ook helpen.

Gewichtsverlies

Walrabenstein benadrukt wel gelijk dat het géén wondermiddel is. “In onderzoeken hebben we het over een paar 100 gram meer gewichtsverlies bij gebruik van appelazijn ten opzichte van het niet gebruiken van deze producten. Uiteindelijk is de enige manier om duurzaam op een gezond gewicht te blijven het verbeteren van je leefstijl: meer groenten, meer fruit, alleen volkoren koolhydraten, meer peulvruchten, gezonde vetten in hun originele verpakken, zoals noten en zaden.” Zo toonde volgens haar een recent onderzoek aan dat proefpersonen bij een plantaardig voedingspatroon, laag in toegevoegde vetten (olie) per saldo onbewust bijna 700 kilocalorieën per dag minder energie binnen kregen. “Dat zet pas zoden aan de dijk!”

Maar je kan het natuurlijk prima combineren. Zo is Wendy Walrabenstein dol op plantaardige voeding met lekker veel sambal en een glas prikwater met een drupje citroen erin.

Libelle’s Simone: “Ik dronk een maand lang elke ochtend appelazijn en zo voelde me ik daarna”: