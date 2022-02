Libelle Legt Uit: is het handig om een emotioneel bericht op social media te plaatsen?

Oké, even over Linda en haar statement op Instagram. Is dat een goede manier om je emoties te uiten?

“Er is geen goed of slecht in zo’n situatie. Het kan veel steun geven, maar aan de andere kant kun je ook reacties krijgen die je vervelend of kwetsend vindt. Dus houd daar rekening mee. Over het algemeen vinden volgers het natuurlijk wel heel leuk om te horen hoe je je voelt, het brengt ze dichterbij. Mensen reageren sterk op negatieve en heftige emoties op social media: ze laten reacties achter, geven likes. De algoritmes van Instagram en Facebook zijn zo ingesteld dat emotionele berichten met veel reacties verreweg de meeste mensen bereiken. Dat kán ook juist iets positiefs zijn als je veel bijval krijgt. Maar dat is niet altijd het geval.”

Is het voor bekende mensen anders dan voor de gemiddelde Nederlander?

“Ja dat is zeker anders. Als BN’er ben je gewend aan meningen, maar als ‘gewoon’ persoon kan het vervelend en gênant zijn als buren, collega’s, je werkgever en allerlei bekenden meelezen. En let op: als het over een specifieke persoon gaat - je ex, je kinderen, je collega - raakt het ook nog eens andere mensen. Als je primair reageert, denk je misschien niet meteen aan de gevolgen. Neem TikTok-video’s waarop meiden hun vriendjes betrappen op vreemdgaan en dat massaal delen. Die jongens worden en masse verguisd.”

Een beetje opletten met emoties dus. Wat zijn je tips?

1.“Hoe bozer of verdrietiger je bent, des te beter je moet nadenken of je wel iets moet delen. Geef jezelf anders een uurtje de tijd. Typ desnoods je bericht, maar wacht nog even met plaatsen.”

2. “Is het op Facebook? Beperk je bericht tot ‘vrienden’. Maar let op: een screenshot is zo gemaakt. Als je niet wil dat je baas het leest, plaats het dan niet!”

3. “Houd het bij jezelf. Vertel wat iets met jou doet in plaats van het over iemand anders te hebben.”

“En last but not least: soms is het gewoon beter om een vriendin te bellen in plaats van een bericht te plaatsen.”

Stel: je krijgt spijt, heeft het dan zin om je bericht te verwijderen?

“Hierover verschillen de meningen. Een verwijderd bericht is soms al gescreenshot door iemand. Het is een illusie om te denken dat het de wereld uit is, vooral na veel likes en reacties. Toch zou ik het doen als je spijt hebt. Het is toch jouw account? Als bedrijf is het lastiger, maar als persoon heb je meer vrijheid. Leg eventueel in een bericht uit waarom, of ga het gesprek aan.”

“Overigens kun je op Instagram beter op ‘archiveren’ klikken dan op ‘verwijderen’. Dan kun je nog terug als je veel negatieve feedback krijgt op het verwijderen en je bedenkt je.”

Elja Daae is socialmediaexpert en auteur van het boek Super social.

