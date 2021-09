Libelle legt uit: om déze redenen worden in Nederland nu de minste vaccinaties gezet van de hele EU

Vaccinatiegraad

In verschillende landen om ons heen stijgt de vaccinatiegraad, dus het percentage gevaccineerde inwoners van een land, nog met 0,5 tot 1 procent per dag. Bij ons is dat nog maar 0,05 procent. Dat zorgt ervoor dat onze vaccinatiegraad lijkt te stagneren op 69,2 procent. Dat is lager dan in Portugal, waar al bijna 74 procent van de inwoners gevaccineerd is. Ook Denemarken, Spanje en België hebben een hogere vaccinatiegraad dan wij.

Redenen

We zetten een aantal waarschijnlijke oorzaken op een rij, maar wat de doorslaggevende factor is (geweest) voor de lagere vaccinatiebereidheid in Nederland, zullen we waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Is het één van onderstaande redenen of een combinatie?

1. Er geldt hier geen vaccinatieplicht

Dit is iets waar Nederland al sinds dag en dauw voor staat: er komt hier geen échte vaccinatieverplichting. Ook een zogenaamde ‘verkapte’ vaccinatieverplichting wordt zoveel mogelijk voorkomen. Mensen die wél gevaccineerd zijn, hebben dus geen voordelen ten opzichte van mensen die níet gevaccineerd zijn.

Helemaal waterdicht is het voorkomen van die verkapte vaccinatieplicht niet, want er doen al verschillende verhalen de ronde over werkgevers die toch echt wel van werknemers verwachten dat ze zich laten vaccineren, zoals Leaseplan. Ook bij sommige evenementen lijkt het makkelijker om binnen te komen als je volledig gevaccineerd bent dan wanneer dat niet zo is.

Afijn, het kan dus zo zijn dat in landen als Frankrijk de vaccinatiegraad omhoog schiet omdat vaccinatie verplicht werd voor horeca- en theateruitstapjes.

2. We zijn een minder volgzaam volk

Dat wil zeggen dat Nederlanders zich meer dan sommige andere landen verzetten tegen overheidsbesluiten. Wij debatteren en polderen wat af over het coronabeleid, terwijl andere Europeanen eerder zullen luisteren naar wat hen ‘opgedragen’ wordt. “In Duitsland heb je ook groepen à la Viruswaarheid, er zijn ook veel meningen. Maar er is meer dan in Nederland een enorme discipline in het volgen van het landelijke beleid”, vertelt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en lid van het OMT tegen het Parool.

Cultuurverschil

Dat komt onder meer door een cultuurverschil, legt Andreas uit. “Als je een Duitser zegt dat hij moet springen, dan zal hij je vragen: hoe hoog? Een Nederlander vraagt: waarom? Als er in een hotel een scherm van plexiglas voor de receptie staat en klanten moeten een mondkapje dragen, dan doet een Duitser dat gewoon. Een Nederlander zal zeggen: waarom moet ik met een mondkapje voor een glaswand gaan staan? En vervolgens gaat hij in discussie welke van de twee barrières er weg moet.”

In Nederland lijkt per definitie de noodzaak van het vaccineren in twijfel te worden getrokken. En dat zorgt dan weer voor een verminderde vaccinatiebereidheid.

3. Twijfels over van alles

Dit ligt in het verlengde van wat hiervoor al is uitgelegd. Omdat we minder volgzaam zijn en er over alles gepolderd wordt, zijn we sneller geneigd om te twijfelen aan wat de waarheid is. Van redenen als ‘baadt het niet, dan schaadt het ook niet’ tot ‘er is nog te weinig onderzoek gedaan’: we twijfelen over wat goed is voor ons lichaam.

Dan is er nog de hele situatie rondom eventuele vruchtbaarheidsproblemen, al is daar nog geen wetenschappelijk bewijs voor. Dat zijn dusdanig hardnekkige twijfels dat een aanzienlijk deel van de vrouwen met een sterke kinderwens de vaccinatie toch nog even uitstelt.

Een hogere vaccinatiegraad is wenselijk

Een hogere vaccinatiegraad in Nederland zou ondanks alle twijfels wel fijner zijn. “Elke persoon telt. Daarnaast is het aantal wel- en niet-gevaccineerden niet helemaal gelijk verdeeld in de samenleving. In sommige bevolkingsgroepen is het aantal gevaccineerden echt nog te laag. Dus daar valt nog best wel winst te halen”, legt Marcel Levi uit. Hij is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In dit artikel vertelt hij verder over het belang van gevaccineerd worden en of hij vindt dat bedrijven personeel mogen verplichten om zich te laten vaccineren.

Bron: Het Parool, De Stentor, Nu.nl.