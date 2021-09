Libelle Legt Uit: Wat is urinesteen en hoe krijg je het uit je wc?

Vervelend maar veel voorkomend: ondanks dat je je toilet keurig schoonmaakt en in de weer gaat met ontkalker en andere schoonmaakmiddelen, blijft er een bruin laagje in de toiletpot zitten. Herkenbaar? Dan is de kans groot dat je te maken hebt met urinesteen.

Het ziet er niet zo fris uit, maar gelukkig is er iets aan te doen.

Wat is urinesteen ?

Urinesteen is eigenlijk vergelijkbaar met kalkaanslag. Beide kunnen ze zorgen voor een zichtbare aanslag in de toilet. Het verschil tussen die twee is alleen dat kalk een mineraal is, terwijl urinesteen meerdere minerale zouten bevat.

Minerale zouten

De mineralen zitten in het menselijk lichaam en worden als urine afgevoerd. De afvalstoffen in je urine bevatten onder andere fosfor, calcium, kalium, natrium en magnesium. Dit kan er op de lange termijn voor zorgen dat er een bruine of gele kleur in de toiletpot ontstaat.

Schoonmaken met cola

Deze aanslag wegkrijgen lijkt soms haast een onmogelijke klus, maar er zijn middelen waarmee je er toch korte metten mee kunt maken. Cola is daar een van, al zouden er bij het gebruik van deze frisdrank toch soms nog wat urinesteen aanwezig kunnen blijven.

Schoonmaakazijn

Een beter alternatief dat evenals cola erg vriendelijk voor de portemonnee is, is schoonmaakazijn. Het enige nadeel is wel dat dit lang moet intrekken voor de urinesteen opgelost kan worden. Aan te raden is dan ook om het voor het slapengaan in de toiletpot te gieten, zodat je 's ochtends gemakkelijk de aanslag kunt verwijderen.

Urinesteenverwijderaar

Wil je echter snel resultaat zien? Dan is speciaal daarvoor bestemde urinesteenverwijderaar de beste optie, die je gewoon in de meeste supermarkten kunt vinden. Deze kost wel iets meer dan eerder genoemde middelen, maar zorgt er wel voor dat je in een handomdraai weer een fris en blinkend toilet hebt.

Bron: Schoonmaaktips.