Libelle legt uit: wat zijn hondsdagen?

Hoewel het ‘hondsdagen’ worden genoemd, hebben deze dagen absoluut niets met honden te maken. Waar wel mee? Met het weer! Het is namelijk een bekend begrip uit de volksweerkunde. Maar het heeft dan weer niks te maken met de term ‘hondenweer’. We leggen het je uit.

Hondsdagen

Waarom de dagen dan ‘hondsdagen’ worden genoemd? Dat heeft alles te maken met het sterrenbeeld Grote Hond. Van 20 juli tot 20 augustus komt de Grote Hond, met daarin de hondsster Sirius, tegelijk op met de zon. Hierdoor is de heldere ster Sirius niet zichtbaar.

Voorspelling voor de zomer

Vandaag is het de eerste dag van de hondsdagen, en dat is een heel belangrijke. Het weer op deze dag zou namelijk model staan voor het weer van de komende vier tot zes weken. Oftewel: het wordt warm (28 graden!) maar het koelt ook weer af dankzij een regen- of onweersbui.

Oude weerspreuken

Ken je de weerspreuken over Sint Margriet? Die hebben ook alles met de hondsdagen te maken. Als Margriet pist in het riet, zes hele weken boerenverdriet, slaat bijvoorbeeld op de eerste hondsdag, die bepalend zou zijn voor het weer in de weken erna. Net als: met Sint Margriet droog, zes weken zon in ’t oog.

Warm en vochtig

Een leuke theorie, maar of het klopt? Niet altijd! Daarom hoeven we heus niet in zak en as te zitten met deze iets mindere woensdag. Sterker nog: de hondsdagen staan bekend om hun warme, vochtige weer met regelmatig een flinke onweersbui. Vandaar ook de term ‘hondenweer’? Nee, dat is namelijk weer afgeleid van het oud-Nederlandse woord ‘ondeweer’, dat heel slecht weer betekent. Het staat dus los van de hondsdagen. In Nederland wordt de allerheetste dag van het jaar ook weleens ‘hondsdag’ genoemd.

Terug in de tijd

Het fenomeen hondsdagen is zo oud, dat de oude Egyptenaren er vroeger al erg mee bezig waren. Ze waren er zelfs bang voor, omdat het water in de Nijl tijdens de hondsdagen zijn laagste peil bereikte. Ook de Grieken en de Romeinen kenden de hondsdagen als de periode van de grootste hitte.

Bedorven voedsel

Een hedendaags probleem dat typisch is voor de hondsdagen? Voedsel dat sneller bederft. Omdat het tijdens de hondsdagen vaak warm en broeierig is, groeien micro-organismen erg snel, waardoor eten sneller niet goed meer is. Oppassen met de barbecue dus, en je voedsel simpelweg goed koelen.

Bron: DVHN.