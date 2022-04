Libelle Legt Uit: word je tegenwoordig zieker door griep?

Het lijkt er misschien wel op dat de griep steeds heftiger wordt. Sommigen zijn er zelfs wel een paar dagen door geveld. Hoe zit dat eigenlijk: word je tegenwoordig zieker door griep? Libelle legt uit.

Griep heftiger dan voorheen?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: nee, de griep is niet heftiger dan hoe we deze een paar jaar geleden ervaarden. Dat vertelt een woordvoerder van het RIVM. “Mensen vergeten soms een beetje hoe ziek je ervan wordt en mensen zijn zich er misschien wat minder bewust van.”

Eens in de tien jaar griep

De woordvoerder vertelt verder: “Mensen die denken dat ze elk jaar griep hebben, hebben dat waarschijnlijk niet. Gemiddeld krijgen mensen maar eens in de tien jaar echt griep.” Volgens de woordvoerder ben je daarna weer jaren beschermd tegen griep. “Mensen die elk jaar griepverschijnselen hebben, hebben vermoedelijk een ander virus.”

Het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) schat dat wereldwijd ieder jaar zo’n 10 procent van de bevolking griep krijgt. Volgens het instituut wordt een griep door veel mensen verward met een gewone verkoudheid. Terwijl de griep veel ernstiger is en vaak gepaard gaat met koorts of een longontsteking.

Griepseizoen

Hoogleraar medisch microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc vertelt aan het AD het meest opvallende aan deze griepgolf. En dat is volgens hem dat deze vertraagd is. Normaal begint de griepgolf ergens in december of januari, nu pas in maart. “Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen. Sinds die versoepeld zijn, komen mensen meer bij elkaar. Er vinden dus ook meer besmettingen plaats.”

Volgens hem is het griepseizoen op dit moment nog niet zo ernstig als in 2018, maar dat zou volgend jaar bijvoorbeeld wel kunnen gebeuren. “Je hebt gewoon af en toe een heftig griepseizoen, dus dat zal heus wel weer een keer komen”, aldus de hoogleraar.

Griepprik minder goed

Iets waar het RIVM zich wel zorgen om maakt, is dat de griepprik mogelijk minder goed werkt. Uit onderzoek blijkt dat de griepvirussen in de vaccins die het afgelopen najaar zijn gegeven, niet helemaal overeenkomen met de griepvirussen die nu het meest rondgaan in Nederland. Dat betekent dat de griepprik mogelijk wat minder goed beschermt tegen een infectie met het griepvirus. Zo’n 6 miljoen mensen hebben deze prik het afgelopen jaar gekregen.

Volgens het RIVM kan dit zorgwekkend zijn, omdat dit misschien drukte in de zorg kan veroorzaken. Volgens de laatste cijfers van ziekteverzuimverzekeraar Interpolis was het aantal verzuimmeldingen eind maart al 50 procent hoger dan in de laatste jaren vóór de pandemie.

Bron: AD