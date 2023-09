Libelle Lekker: bak je blij

In deze Libelle Lekker vind je onder meer:

Botercrème is het nieuwe fondant

Geen dikke fondantlagen over de taart, wij versieren ’m met een simpele botercrème, zóveel lekkerder en mooier. In een mum van tijd maak je een ware bloemenzee op je taart en wij leggen je uit hoe en welke spuitkop je nodig hebt per bloem. Zeker in subtiele pastelkleuren kan je taart direct in de vitrine van een patisserie. Wedden dat-ie zo verkocht is?

Welkom in het taartenparadijs

Het moest een paradijs worden voor mensen die zichzelf op iets echt lekkers wilden trakteren en dat lukte. Margo van Lierop opende haar eigen zoete bakkerij, Sweet Sugar Hill Bakery in Arnhem, en het is de droom van iedere zoetekauw. In deze Libelle Lekker deelt ze de recepten van haar mooiste taarten, van een fruitige choco-meringuetaart tot een frisse duindoorntaart.

Pornstar Martini om op te (vr)eten

Een eetbare Pornstar Martini, maar dan zonder alcohol! Weinig cocktails smaken zo zomers als deze. Dat komt door de combinatie van passievrucht en vanille, de perfecte basis voor marshmallows. Deze maken we helemaal zelf. Bijkomend voordeel: ze zien er ook nog eens prachtig uit! Dus dat wordt shinen.

Say cheese

Tijd voor iets hartigs! Van soesjes tot kaaskoekjes en flammkuchen, dit bak je allemaal met kaas. Als borrelhap, snack of voorgerechtje, kaashapjes zijn altijd een goed idee. Zeker als ze net uit de oven komen zijn ze onweerstaanbaar. Zes recepten die strijden om de eerste plek. Heerlijk voor een borrel tijdens een regenachtige middag.

In een mok

Een mugcake is zo gepiept in de magnetron of de oven. Met wat simpel beslag en een mooie topping maak je er zelfs een eenpersoonsfeestje van. We hebben er zes voor je: van romige dessertcake tot frisse cheesecake in een mok.

