Libelle lezerspanel: geef je nu op voor ‘in gesprek met Libelle’ tijdens de Winterfair

Je ontvangt een gratis entreekaart voor De Winterfair, het allerleukste dagje uit voor vriendinnen. Samen genieten van workshops, optredens, de leukste shops en lekker eten en drinken in de Brabanthallen Den Bosch.

In gesprek met Libelle tijdens De Winterfair

Onder het genot van een drankje en een borrelhap schuif je om 16:00 uur met de redactie aan om de ronde tafel in het kersthuis van Libelle. Daar gaan we met elkaar in gesprek: wat vind je van Libelle, hoe vind je de nieuwe Libelle-app, wat mis je als lezeres, enzovoorts! We zijn razend benieuwd naar jouw mening!

Geef je op!

Wil jij In gesprek met Libelle? Geef je dan op door onderstaand formulier in te vullen. Belangrijk om te weten: we zijn op zoek naar lezeressen voor vrijdag 19 november, zaterdag 20 november, zondag 21 november, maandag 22 november, dinsdag 23 november, woensdag 24 november en donderdag 25 november. Laat ons dus ook even weten op welke dag je zou willen deelnemen. Als je geselecteerd wordt, nemen we contact met je op.

Dé Winterfair vindt plaats in de Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch en is van 19 t/m 25 november geopend tussen 09.30 en 18.00 uur.