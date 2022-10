Libelle maakt speciale editie voor laaggeletterden: ‘Zo wordt lezen leuk!’

Libelle extra makkelijk te lezen verschijnt op 25 oktober in een oplage van 100.000 exemplaren en wordt gratis verspreid, mede dankzij een extra donatie van de Nationale Postcodeloterij.

Leesplezier

Hoofdredacteur Hilmar Mulder is trots op de samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven. “Wij gunnen álle vrouwen Libelle-leesplezier. Met deze speciale editie kan iedereen die beter wil leren lezen en schrijven, ervaren hoe leuk en ontspannend het is om door een tijdschrift te bladeren.” Libelle is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. “Onze eindredacteuren leerden in een cursus hoe je teksten ‘hertaalt’ naar B1-niveau (MBO), de vormgeving is aangepast en we hebben de inhoud in overleg met een groep van ex-laaggeletterden bepaald. En natuurlijk ontbreekt Anita Witzier, ambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven, niet met een interview over haar leven en werk.”

Lees verder onder de afbeeldingen.

Libelle vs. Libelle Extra Makkelijk Beeld Libelle

Libelle vs. Libelle Extra Makkelijk Beeld Libelle

Libelle vs. Libelle Extra Makkelijk Beeld Libelle

Iedereen telt mee

Ook Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven, is heel blij met dit initiatief. “Het is fantastisch dat het grootste multimediale vrouwenmerk van Nederland zich zó inzet voor de aanpak van laaggeletterdheid. Deze speciale editie gaat naar onder meer duizenden bibliotheken, gemeentehuizen, huisartsenpraktijken, roc’s en vrijwilligersorganisaties. Die zijn actief in vrijwel elke wijk, dorp en stad. Met het blad bereiken we niet alleen de mensen die moeite hebben met taal, maar ook hun buren, collega’s, familie, enzovoorts. Zo zorgt de Libelle extra makkelijk te lezen voor meer bewustwording over laaggeletterdheid en over het belang van een toegankelijke samenleving. Een samenleving wordt namelijk sterker als iedereen kan meedoen.”

Eerste exemplaar

Hilmar Mulder overhandigt het eerste exemplaar van Libelle extra makkelijk te lezen op 25 oktober aan Anita Witzier, ambassadeur voor Stichting Lezen en Schrijven, aan ex-laaggeletterde Irma van Leerdam en Taalheld 2022 Paméla Melkert.

Ook een Libelle extra makkelijk te lezen ontvangen? Op www.lezenenschrijven/Libelle is een gratis exemplaar aan te vragen. Let op: deze speciale editie heeft een beperkte oplage. Dat betekent op = op.

Libelle vs. Libelle Extra Makkelijk Beeld Libelle

Libelle vs. Libelle Extra Makkelijk Beeld Libelle

Libelle vs. Libelle Extra Makkelijk Beeld Libelle