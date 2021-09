Libelle’s chef mode Françoise: “Dit jaar droeg Máxima weer één van haar lievelingsontwerpers op Prinsjesdag”

Libelle’s chef mode Françoise Bussières zat op Prinsjesdag op het puntje van haar stoel. Wat zou onze koningin Máxima dit jaar dragen?

Geen rijtoer naar de Ridderzaal en ook de zwaaiscène op het balkon van Noordeinde zit er niet in dit jaar. Is er voor Máxima eigenlijk wel een reden om een mooie nieuwe designer jurk te dragen?

De Prinsjesdag-look van onze koningin

Françoise Bussières, chef mode bij Libelle, kent de favoriete ontwerpers van onze koningin. “Wordt het een Claes Iversen, een ontwerp van Jan Taminiau of de Belgische ontwerper Natan? Ach, een gedragen jurk een nieuwe look geven door ’m, net als vorig jaar, een verfbad te geven kan natuurlijk ook. Past wel mooi bij de tijdsgeest, maar Prinsjesdag is toch de dag van de pracht en praal.”

Geheel in Natan

“Dat vond Máxima dit jaar ook, want zij was gekleed in een enkellange lichtblauwe zijden rok met print, een oranjerode top met boothals en driekwartmouw en uiteraard bijpassende handschoenen, hoed en schoenen van de Belgische ontwerper Natan. Eén van haar lievelingsontwerpers.”

Koningin Máxima, Prinsjesdag 2021 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

