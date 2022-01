Stel: je bent net gevraagd voor een ministerspost in het kabinet van Rutte IV. Als je dat hoort, dan trek je als politica natuurlijk eerst een fles champagne open en dan vraag je jezelf toch vrij snel daarna af wat je in godsnaam aan moet op de bordesfoto... Zo stelt Libelle’s redactiemanager mode Françoise Bussières het zich in ieder geval voor.

Het is een feestelijke dag en deze foto gaat de geschiedenisboeken in. Ik kan me voorstellen dat dit voor een stressmomentje zorgt. En dan hebben we ook nog een koningin en haar dochters die het woord ‘mode’ bijna op hun voorhoofd hebben staan. We hebben Máxima en Amalia nog nooit op een mode faux-pas kunnen betrappen. De lat ligt dus hoog.

Oké, er is een pandemie, dat maakt shoppen misschien moeilijk. De dames hebben het sowieso een stuk lastiger dan de mannen. Zij moesten zich vandaag weliswaar even omkleden, maar zijn daarentegen zo klaar. Als ze voor het staatshoofd verschijnen om de eed of de gelofte af te leggen, dragen ze een jacquet. Die hangt standaard in de kast. Op het bordes is de dresscode tenue de ville, een donker pak en klaar-is-Kees.

Het schijnt trouwens dat ze dat omkleden te danken hebben aan destijds koningin Juliana, die naar verluidt niet met “een stel begrafenisondernemers” op de foto wilde. In de jaren dat Beatrix koningin was, wilde je als vrouwelijke minister haar niet overshinen. De koningin is natuurlijk de belangrijkste persoon qua staatsrecht. Naast Willem-Alexander, in een donkerblauw pak, kun je als vrouwelijk minister álles dragen en ga je op je paasbest. Tenminste, dat zou je denken.

Het is niet zo dat de meeste dames hun best niet hadden gedaan, petrolgroen was duidelijk de trendkleur van de dag. ‘Geen kapper, dan ook geen stylist’, leken velen gedacht te hebben.

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, was de enige die kleur durfde te bekennen in felroze. Heel slim, want zo zag niemand haar over het hoofd.

Kajsa Ollongren, minister van Defensie, was in mijn ogen de meest modieuze in de groep van tien dames. Ze droeg een lang, zwart colbert tot over de knie, een broek met smalle pijpen en een mooie, glanzende, crèmekleurige top. Door de bijpassende handtas en de crèmekleurige pumps kreeg de outfit nog meer mode-elan.

Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens droeg een tweedjasje waar haar trui onderuit kwam en een blauwe flared broek die nogal sportief oogde. (Of was het toch een casual, donkere jeans?) Over haar schoenen zullen we maar niets zeggen.

Maar goed, ik heb makkelijk praten. Als je alleen maar met je neus in de dossiers zit, vergeet je vast je looks en je schoenen, maar die zijn ook belangrijk als je aan de Hofvijver wilt opereren. Voor wat het waard is, een kleine tip voor onze toekomstige ministers: vraag Máxima om stijladvies. Het zou de foto zoveel mooier maken. Mocht onze koningin de volgende keer niet kunnen, dan meld ik me bij dezen ook heel graag aan als personal stylist.