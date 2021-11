Libelle's leeftijdsdiscriminatie-enquête: helft van de 45+ vrouwen afgewezen op basis van leeftijd

Terwijl ziekenhuisdirecteuren, aannemers, kroegbazen, crècheleiders en thuiszorgmanagers al een poos met de handen in het haar zitten omdat ze geen personeel kunnen vinden. Je zou toch denken dat je als goed opgeleide, leuke, hardwerkende werkzoekende zó weer een baan hebt gevonden.

Libelle Leeftijdsdiscriminatie Enquête

Helaas. Ben je ouder dan 45 en op zoek naar een baan, dan blijkt dat helemaal niet zo simpel. Sterker nog: 1 op de 10 vrouwen van 45-plus heeft in werksituaties leeftijdsdiscriminatie meegemaakt! Dat blijkt uit de Libelle Leeftijdsdiscriminatie Enquête.

2 op de 10 vrouwen maken het mee

Uit een representatief onderzoek onder 514 Nederlandse vrouwen én 100 Libelle-lezeressen blijkt dat leeftijdsdiscriminatie tijdens het solliciteren of zelfs op de werkvloer een bekend verschijnsel is. Van de Libelle-lezeressen geeft zelfs 2 op de 10 aan dat ze meent te zijn gediscrimineerd vanwege haar leeftijd. Vijftig procent van de vrouwen die de afgelopen drie jaar solliciteerde geeft aan dat ze denkt te zijn afgewezen omdat ze ‘te oud’ zou zijn. Het komt zelfs voor dat vrouwen van 45-plus worden afgewezen voor een functie “omdat die al vervuld is”, waarna bij nabellen blijkt dat dat helemaal niet zo is.

Stressbestendig, ervaren, ambitieus en loyaal

Kom op, zeg! Leeftijdsdiscriminatie is toch niet meer van deze tijd? We moeten allemaal minimaal tot ons 68e werken. Oudere werknemers zijn stressbestendig, ervaren, ambitieus en loyaal. Preciés wat je zoekt als goede werkgever. Een enorm potentieel aan geschikte, ervaren en enthousiaste werknemers wordt genegeerd door kortzichtigheid.

Tijd voor actie

Het wordt tijd dat de overheid actie onderneemt tegen het discrimineren op basis van leeftijd.

Het wordt tijd dat we stoppen met iedereen boven de 45 als ‘oudere werknemer’ te betitelen.

Het wordt tijd dat we ons realiseren dat juist de mix van jongere en oudere werknemers de beste balans geeft op de werkvloer.

Het wordt tijd dat we inzien dat de kennis, ervaring en en inzicht van de 45-plus werknemer goud waard is.

Het wordt tijd dat 45-plus werknemers zelf het voortouw nemen en zich niet meer laten wegstoppen omdat ze niet flexibel of kneedbaar zouden zijn.

Naast nog meer onthutsende cijfers uit het Libelle-onderzoek lees je deze week in Libelle bijvoorbeeld ook het verhaal van Conny (59) die 450 sollicitatiebrieven schreef in 1 jaar en nu uiteindelijk weer een baan heeft. En natuurlijk vroegen we deskundigen wat er aan leeftijdsdiscriminatie te doen is.

