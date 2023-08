Libelle’s schrijfwedstrijd: stem hier op jouw favoriete verhaal Beeld Getty Images/iStockphoto

Libelle’s schrijfwedstrijd: stem hier op jouw favoriete verhaal

Libelle’s schrijfwedstrijd is een groot succes. Ruim 250 lezers klommen in de pen en stuurden hun grappige, ontroerende en soms ook bizarre verhaal in. Een overweldigend aantal! De jury heeft alle verhalen gelezen en is eruit: dit zijn de drie beste inzendingen.