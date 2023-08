Libelle’s schrijfwedstrijd, verhaal 1: ‘De perfecte leugen’

Door de zon die in mijn gezicht prikt, kom ik weer bij zinnen. Een paar seconden is er geen besef, ik kijk naar de toppen van de bomen, die heen en weer wuiven tegen de strakblauwe achtergrond. Dan komt het in een schok bij me terug: het feest, de ontmoeting, zijn mosgroene ogen, de verleiding, het bos. Ik probeer overeind te komen, maar de hoofdpijn houdt me tegen. Ik sluit opnieuw mijn ogen en laat me weer zaken op de harde ondergrond.

Kort babygehuil doorbreekt de stilte. Ik ga langzaam rechtop zitten en kijk om me heen. Ik zit aan de rand van een weide, omringd door bomen. In het gras staan talloze oude grafstenen en grafzerken. De zon die door de bomen schijnt, zet enkele grafstenen in het sprankelende ochtendlicht, als toneelspelers op een podium. Mijn hart bonst hevig in mijn borstkas. Hoe ben ik hier terechtgekomen?

De huid op mijn voorhoofd trekt. Als ik mijn vingers over de plek laat gaan, voel ik de oneffenheden van een wond op mijn anders zo gladde huid. Ik knijp mijn ogen dicht wanneer er een pijnscheut door mijn hoofd gaat. Hij weet het. Ik moet me verstoppen, zodat hij me niet vindt.

Dan zie ik dat ik op een grafzerk zit. Achteruit bewegend, op handen en voeten, weet ik niet hoe snel ik van de granieten plaat af moet. Verbaasd kijk ik naar mijn lichtgroen negligé. Het rechterbandje is afgescheurd, alsof de stof van mijn lijf is afgerukt. Gelukkig bedekt de zijde nog mijn borst. Stemmen die verwikkeld zijn in een verhit gesprek, komen steeds dichterbij. Ik vergeet mijn wond. Ik moet hier weg. Waar kan ik me verstoppen? Misschien komt hij terug om zijn werk af te maken?

Achter de grafsteen staat een lage laurierhaag met daarachter een wandelpad. Snel kruip ik achter de grafsteen. De takken van de haag prikken in mijn rug. Ik sla mijn armen om mijn benen en leg mijn hoofd op mijn knieën. Op het moment dat ik mijn pijnlijke spieren in mijn rug en nek voel, onderdruk ik een kreun. Ik lijk wel een oude vrouw, die minstens twee pijnstillers nodig heeft om de dag te beginnen.

“Ze heeft me jaren voorgelogen,” zegt een man met een diepe stem.

“Ze heeft je niet voorgelogen. Ze heeft je nooit iets verteld over de verdeling van de erfenis”, zegt een vrouw.

“En dan geeft ze alles aan een goed doel?”, zegt de man verontwaardigd. “Terwijl ik mijn baan kwijt ben?”

Ik slaak een zucht van opluchting. Deze mensen komen niet voor mij. Ik twijfel of ik ze achterna zal gaan. Als ik omhoog krabbel, valt mijn oog op een Maxi-Cosi die op nog geen meter van me af staat. Ik kruip op mijn knieën ernaartoe. Twee donkerblauwe oogjes kijken me aan en vallen weer dicht. Ik snak naar adem. Wat doet mijn meisje hier? Heeft ze net als ik op deze afschuwelijke plek geslapen? Met mijn hand strijk ik langs Mia’s bolle wangetjes, die koud aanvoelen. Ik open het harnas, til haar op en druk haar tegen me aan. “Ik zal je altijd tegen hem beschermen”, fluister ik terwijl ik de zoete babygeur opsnuif.

Ik ontmoette Mario Simonetti in Italië, tijdens het huwelijksfeest van mijn beste vriendin. Het feest was in de tuin van een oud landhuis. In het gazon stonden lange tafels met daarboven witte doeken om de gasten te beschermen tegen de late middagzon. Er waren honderden lichtjes opgehangen tussen de cipresbomen, die langs het pad naar de tuin stonden. Via de witte loper liep ik de tuin in. Er was een tafelschikking, waardoor mensen stonden te wachten om naar hun plaats gebracht te worden. Ik sloot aan in de rij. Toen ik aan de beurt was, ontmoette ik als eerst zijn ogen. Hij wees de gasten naar hun plek. Bij zijn gebruinde huid glinsterden zijn ogen als smaragden. Er ging een schok door me heen. Mijn wangen gloeiden. Ik sloeg verlegen mijn ogen neer.

Mijn naam rolde over zijn lippen, terwijl hij op de gastenlijst keek. Hij gebaarde dat ik hem kon volgen. Bij de tafel aangekomen, wees hij lachend naar mijn plaats. Galant schoof hij mijn stoel aan, boog zich voorover en fluisterde met een zwaar Italiaans accent: “You’re so beautiful!” Een tinteling in mijn buik trok mijn aandacht. Vlinders? Of was het iets anders? Een buitenlandse liefde was onmogelijk. Vooral in mijn toestand. Ik wapperde mezelf wat koelte toe met een servet, en besloot de man de rest van de avond te negeren. Maar dat was onmogelijk. Elke keer als hij langsliep, kroop - in mijn buik - weer een vlinder uit zijn cocon.

Tijdens het serveren van het dessert viel er een propje op mijn schoot. Ik vouwde het papiertje open en las de slordig geschreven letters: hij wilde me ontmoeten! Na het eten woog ik mijn kansen af bij deze Italiaan. Ik ging niet zomaar mee met een vreemde man, dat was te goedkoop. Maar dit keer was alles anders. Het enige dat ik moest doen, als ik de liefde een kans wilde geven, was deze nacht met hem doorbrengen. Ik had meer te verliezen als ik niet meeging. Het moest vanavond gebeuren, desnoods in het bos. Alleen dan zou hij in de toekomst geen vragen stellen. Ik legde een hand op mijn buik waarin al een klein wondertje groeide. Ik had niet veel tijd meer om een vader te regelen.

Ik zit op de grafzerk met Mia in mijn armen en beweeg zacht heen en weer. Op de vogels na is het stil op de begraafplaats. De zon verwarmt mijn huid, waardoor ik het niet koud heb in mijn nachtkleding. Ik kan hier niet lang meer blijven, maar ik durf niet in mijn kapotte negligé weg te gaan. En waar moet ik heen? Ik weet niet waar ik ben. Plotseling hoor ik snelle voetstappen over het knerpende grind. Ik gris de Maxi-Cosi met een hand uit het gras en verstop me weer achter de grafsteen. Mia slaapt rustig door. Ik druk haar stevig tegen me aan.

Vanuit mijn ooghoek zie ik een jonge vrouw de grafweide inlopen. Ze loopt mijn kant op. Dit keer druk ik me met mijn rug tegen het koude gesteente aan. Kippenvel verschijnt op mijn armen.

“Gelukkig, hier ben je? Is alles goed met Ysabel?”, zegt de jonge vrouw terwijl ze hijgend voor het graf staat.

Haar stem klinkt vertrouwd. Ken ik deze vrouw? En wie is Ysabel?

De vrouw komt dichterbij en ze knielt naast me neer. Dan buigt ze zich naar me toe en probeert Mia van me over te nemen. Met een ruk went ik me van haar af. “Blijf van mijn kind af!”, snauw ik. “Ysabel is mijn dochter”, zegt de vrouw met een trilling in haar stem. “Dit is Mia. En Mia is van mij”, zeg ik. “En ik ben…” Ik kan niet op mijn naam komen. Hoe heet ik? Een zwaar gevoel drukt op mijn borst. Ik hap naar adem.

“Mam, ik ben het: Mia. Dat is je kleindochter Ysabel.” Ze wijst naar het kleine meisje, dat ondertussen weer wakker is geworden. “Geef me je hand dan help ik je overeind.” Ik draai me verder van haar af. “Je snapt het niet. Hij wil ons vermoorden. Ik heb hem voorgelogen over het kind dat niet zijn dochter is. Hij gaat wraak nemen.”

“Rustig mam”, ze schuift dichter naar me toe. “Ysabel en ik logeren bij je, omdat je bang bent om alleen te zijn. Nadat ik had gedoucht, merkt ik dat je samen met Ysabel was verdwenen. Ik ben onmiddellijk hierheen gekomen.”

“Hoe wist je dat ik hier was?”

“Omdat je hier vaak zit. Je mist hem. Jullie waren 47 jaar getrouwd.”

Ik voel dat ze de waarheid spreekt. Dat ik haar kan vertrouwen. Flarden van herinneringen flitsen in mijn gedachten voorbij. Ik herken mijn dochter weer. Mijn enige dochter. Mijn Mia.

Ik steek mijn hand naar haar uit en zie dan de rimpels en ouderdomsvlekken op mijn huid.

“Sorry”, mompel ik. “Het gebeurt steeds vaker.”

“Ben met je op je hoofd gevallen?’” Mia pakt het bandje van mijn negligé en ze trekt het omhoog.

Ik knik. Het begint terug te komen. Hoe ik struikelde in het gras. Hoe ik mijn kindje wilde beschermen en daardoor met mijn hoofd tegen de grafsteen viel. Mia neemt Ysabel van me over. Ze knuffelt haar kindje en zet haar dan in de Maxi-Cosi. Ze trekt haar vest uit en slaat die om mijn blote schouders. Met Ysabel tussen ons in lopen we de weide uit. Ik kijk nog een keer achterom en lees de naam op de grafsteen: Mario Simonetti. Een warm gevoel overspoelt me. Ik ben gelukkig met hem geworden. En hij is het nooit te weten gekomen. Ik slaak een zucht van opluchting.

We lopen naar de uitgang van het kerkhof. Plotseling blijft Mia staan en zegt: ‘Was papa niet mijn vader?’