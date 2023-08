Libelle's schrijfwedstrijd, verhaal 2: ‘Milan, Nora en Zoë’

Door de zon die in mijn gezicht prikt, kom ik weer bij zinnen. Een paar seconden is er geen besef, ik kijk naar de toppen van de bomen, die heen en weer wuiven tegen de strakblauwe achtergrond. Dan komt het in een schok bij me terug: het feest, de ontmoeting, zijn mosgroene ogen, de verleiding, het bos. Ik probeer overeind te komen, maar mijn lichaam snakt naar slaap. Mijn mond is droog en plakt als ik de bittere metaalachtige nasmaak probeer weg te slikken. Met een hand scherm ik me af tegen de zon en probeer te achterhalen waar ik ben, maar in de zee van koepeltentjes komt niets mij bekend voor.

“Ben je wakker?” Ik draai me om en zie een vrouw met een wc-rol onder haar arm. Ik sluit mijn ogen en hoop dat ze doorloopt. “Kom, je kunt beter niet in de zon blijven liggen.” Als ik opkijk zie ik haar uitgestoken hand. Ik haal diep adem en trek me op van de zitzak. Ze vraagt of ik Milan heb gezien. Ik schud mijn hoofd.

“Milan?”

“Lang, donkere krullen.” Ze zucht. “Mooie groene ogen. Zijn tent is leeg.”

“Sorry, ik ben bang dat ik niet weet over wie je het hebt.”

Ze fronst. “Niet? Je hebt anders wel zijn shirt aan.”

Ik kijk en zie dat ik een lila mannenoverhemd over mijn kleren draag. “Fuck.” Ik probeer mijn paniek te verbergen. Ze vraagt wat ik nog weet. “Flarden", mompel ik. Ze vertelt dat ze mij had gezien bij het podium, toen ze daar met Milan en een paar andere vrienden stond. Ze zag ons praten en daarna weglopen. Waar naartoe weet ze niet.

“Ik wilde je niet wakker maken, maar ik was een beetje bezorgd. Een vrouw buiten alleen na een avond doorhalen. Voordat je het weet…” Ik voel rode vlekken opkomen in mijn nek. “Sorry, hier zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten. Ik haal anders wel even wat water. Wacht hier, okay? Ik ben zo terug.”

Zodra ze weg is, loop ik de andere kant op. Ik voel in mijn zakken, kijk nog een keer, maar geen telefoon. Mijn maag krimpt ineen. Het moet nog bij het meer liggen. Bij de uitgang van de camping prop ik het overhemd in een afvalcontainer en begin te rennen.

Het festivalterrein naast de camping is nog dicht. Ik glip langs het hek en sprint over het terrein vol lege bekers. Mijn hoofd bonst bij iedere stap, maar ik moet opschieten voordat de schoonmakers komen. “Ga een keer mee” zei Nora toen ze nog naar buiten durfde. “Eindelijk met mijn zusje naar een feestje.” Iedere weekend stond ze in de zomer op een festival. Het heeft me nooit aangetrokken. Het zijn net pretparken voor volwassenen. Plekken waar je komt, niet zozeer voor de muziek of het gezelschap, maar om de buitenwereld te vergeten. Maar vergeten is niets voor mij, althans niet zoals Nora dat zou willen.

Aan het einde van het festivalterrein staat het podium waar Milan me aansprak. Zelfs zonder de foto erbij te pakken zou ik hem hebben herkend door zijn ogen. Mosgroen, te donker voor een mens. Dierlijk. De hele dag had ik om hem heen gecirkeld, af en toe verlegen opgekeken, totdat hij eindelijk toehapte en mij aansprak.

“Je moet me helpen.”

“Sorry?”

Hij boog voorover. “Ik heb echt even je hulp nodig.”

“Mijn hulp?”

“Ja, ik word gek. Je komt me zo bekend voor, maar ik kan niet op je naam komen.”

“Kom op nou.”

“Wat? Het is echt superirritant.”

“‘Ken ik je niet ergens van?’Dat is waar je mee komt, nadat je de hele dag zit te loeren?”

“Wacht eens even", zei hij ondeugend, “zeg je nou dat je de hele tijd naar mij aan het kijken bent?”

De band begon te spelen en de mensenmassa kwam als een golf in beweging. Gejoel.

Een beetje, gebaarde ik. “Wacht.” Hij pakte mijn hand. “Laten we even naar buiten gaan. Ik versta er niets van.” Hij draaide zich om, gebaarde naar zijn vrienden en keek me weer aan zonder mijn hand los te laten. “Kom je nog?”

Nadat de laatste bar sloot, nam hij me mee naar het bos achter het podium.

“Ik moet zo nog wel de nachtbus halen.”

“Toe, op de camping liggen overal zitzakken waar je kunt crashen. En als het te koud wordt, mag je mijn overhemd lenen.’ Hij draaide zich grijnzend om. “Of je slaapt bij mij.”

“Hoe ver nog?” Ik voelde in mijn zak of ik alles bij me had.

“We zijn er bijna. Vertrouw me, het is de moeite waard. Ik kom hier elk jaar.”

We liepen over het grindpad dieper het bos in. Het geluid van het festival steeds verder weg.

“Ik weet trouwens weer aan wie je me doet denken.”

“Is ze mooi?", zei ik terwijl ik mijn stem probeerde te beheersen.

“Heel mooi. Ook lange krullen, maar donkerder.”

“Hoe heet ze?” Mijn stem sloeg over, maar door het knisperen van het grind leek hij het niet te horen.

“Nooit gevraagd.”

Ik voelde de tranen over mijn wangen lopen en probeerde het enthousiasme van Nora’s eerste berichtjes over hem te vergeten. De foto die ze stuurde. Zij en Milan lachend, met als onderschrift: “Ik zei toch dat je moest komen”. “Chic”, bracht ik eindelijk uit.

Hij grinnikte. “Nee, niet echt. Maar goed, ik was er niet helemaal meer bij.” Hij stopte en ik veegde snel mijn wangen droog. Hij wees naar rechts. “We zijn er.”

Toen ze er nog over kon praten had Nora me verteld over het meer. Het water waar ze in was gerend om hem te ontvluchten. Hij was sneller. Trok haar terug naar de oever. Duwde haar in het zand. Smoorde haar smeekbedes met zijn handen. Ik keek naar het inktzwarte water, vroeg me af waar het nog meer getuige van was geweest.

Mijn lichaam verstarde toen hij me vastpakte. “Wacht”, beet ik hem toe.

“Wat is er?”

“Niet zo ongeduldig", zei ik terwijl ik mijn arm lostrok. Mijn stem hoger. Speels.

“Ik heb nog iets.”

Ik toonde een zakje met pillen.

“Wat is het?”

“Het is leuk, maar", ik pauzeerde, “we kunnen het ook rustig aan doen.”

“Zit je me nou uit te dagen? Hoeveel?”

“Ze zijn licht. Voor een man zoals jij een of...”

Hij griste het zakje uit mijn handen en pakte twee pillen die hij achteroversloeg.

Ik brak er een af, liet het halfje rusten onder mijn tong, voelde de metaalachtige smaak oplossen in mijn mond.

“Ik besef me nu pas", zei hij met een vies gezicht, “dat ik niet weet hoe je heet?”

“Zoë. Dit overkomt je blijkbaar vaker.”

“Niet zo zuur, alsof je mijn naam wel weet.”

“Milan.” Hij keek me vragend aan. “Ik heb een goed geheugen.”

“Sexy.”

Hij trok me naar beneden. Pinde me met zijn lichaam op de grond, zijn hand graaiend naar mijn borsten, zijn tong slordig zoekend naar die van mij. Ik probeerde mijn gedachten erbij te houden, telde af, terwijl ik zijn andere hand uit mijn onderbroek hield en hoopte dat het kussen hem lang genoeg zou bezighouden. Toen zijn bewegingen eindelijk vertraagden, stond ik op.

“Wat doe je?", zei hij nauwelijks verstaanbaar.

Ik deed mijn kleren uit, voelde hoe de koude avondlucht de mist in mijn hoofd verjoeg en wenkte hem. Hij glimlachte breed met hangende ogen en trok stuntelend zijn kleren uit. Het water was warmer dan ik had verwacht. “Wacht", riep hij, maar zijn stem verdween toen ik het water in dook. Ik zwom verder het meer in. Milan volgde op afstand. “Hey", riep hij happend naar adem. Zijn slagen ongecoördineerd, hoestend als hij weer water binnenkreeg. Misschien was het door zijn eerdere jongensachtige blijdschap bij het vooruitzicht om te gaan skinnydippen dat ik even de verleiding voelde naar hem toe te zwemmen. Te geloven dat wij gewoon twee mensen waren die elkaar ontmoetten op een feest en gingen zwemmen in een bos.

Eenmaal aan de kant trok ik loom van de pil mijn kleren aan. Alles werd drijfnat. Zwaar. Ik moest weg, maar ik bleef kijken naar het meer, alsof hij ieder moment uit het water zou kunnen stappen. Pas toen ik begon te klappertanden, kwam ik in beweging. Rillend van de kou, trok ik zijn overhemd aan en vertrok. Met iedere stap voelde mijn lichaam verder weg, alsof ik wegzakte in een moeras. Aan de bosrand keek ik nog een laatste keer om, maar zonder de bevrijding waar ik op had gehoopt, alsof het meer ook die had opgeslokt.

Als ik in de ochtend hijgend aankom bij het meer, zie ik zijn broek en schoenen. Mijn telefoon ligt daarnaast. Ik blaas het zand van het scherm, zie de foto van mij en Nora weer verschijnen. Het is zeven uur, de eerste bus zal zo vertrekken. Ik kijk naar het meer dat er anders uitziet overdag. Ongevaarlijk. De bomen deinen licht mee met de wind, nergens is een wolk te bekennen en het groene water fonkelt in het zonlicht.