Libelle’s schrijfwedstrijd, verhaal 3: ‘Jasper’

Door de zon die in mijn gezicht prikt, kom ik weer bij zinnen. Een paar seconden is er geen besef, ik kijk naar de toppen van de bomen die heen en weer wuiven tegen de strakblauwe achtergrond. Dan komt het met een schok bij me terug: het feest, de ontmoeting, zijn mosgroene ogen, de verleiding, het bos. Ik probeer overeind te komen, maar iets zwaars dat op mijn schouders ligt maakt dat onmogelijk. Ik kerm van pijn. Maar waar is B!?

Ik had ook niet mee moeten gaan. Ik had gewoon lekker op de bank moeten blijven liggen. Televisie aan, leuke voetbalwedstrijd of een spannende natuurfilm, dan heb je aan mij geen kind. Maar B – mijn koosnaam, anderen noemen haar Ceciel - drong zoals gewoonlijk aan. “Kom Jasper, ga mee, dat vind ik gezellig. Er is een barbecue met lekker vlees en Boris zal er vast ook zijn, dan heb jij ook aanspraak.” Boris en aanspraak? Typisch weer zo’n misvatting van B. Oké, hij is de kwaadste niet, maar meestal gaat hij op een feest in een hoekje zitten en sukkelt daar in slaap. Hij stinkt ook, maar B merkt dat blijkbaar nooit. Géén goed argument om me mee te krijgen. Ik groef me dus nog eens lekker in de hoek van de bank. Maar helaas, als B iets in haar hoofd heeft weet ze altijd haar zin te krijgen: ze knipte de televisie uit en sleurde me de auto in. Toch – ook weer typisch B – nog vóór we de hoek van de straat hadden bereikt, besefte ze hoe dominant ze weer was geweest: ik kreeg een dikke kus. Grijnzend van schuldgevoel voegde ze eraan toe: “Heus, schat, je zult er geen spijt van krijgen!”

Het feest was achter een groot huis op een enorm grasveld, grenzend aan wat me een bos leek. Tegen de bosrand stond de barbecue opgesteld met daarachter een kale, buikige man met een schort voor. Ik snoof diep. Alleen nog de geur van spiritus. We waren vroeg, blijkbaar, hoewel er al snel overal vandaan mensen binnendruppelden. Sommigen kenden mij, riepen vanuit de verte vrolijk ‘Hallo, Jasper!’ en lieten het daar bij. Fijn, want ik houd er absoluut niet van door vreemde mensen aan de borst gedrukt te worden. B wel. Zij ging overal, zag ik, handen schudden en wangen kussen en was mij al uit het oog verloren. Geen punt, ik ging zelf wel op onderzoek uit. Ik snoof opnieuw. Nu kwam er wel een zwakke geur van vlees in mijn neus, maar dat was nog ingepakt in plastic, vermoedde ik. Kwestie van geduldig wachten. Ik besloot een goed plekje in de buurt van de barbecue te zoeken, in de schaduw van een paar grote eiken en maakte het me daar gemakkelijk. Van Boris goddank geen spoor.

Al wachtend verviel ik in een vredige staat van half-bewustzijn. B noemt dat geloof ik zen. Whatever. Boven me ruisten de bomen, van het grasveld kwamen stemmen in allerlei toonhoogten en er klonk gelach. Stapels borden werden op tafels gezet, glazen tinkelden. Ik voelde dat het houtskoolvuur warmte begon te krijgen. De rook die in mijn ogen woei nam ik voor lief. De dikkerd achter het rooster was een hele tijd druk bezig was geweest met het uitstallen van spullen – olie, vorken, tangen - en jongleerde daar zo nu en dan mee alsof barbecueën een circusact was. Hij zag me pas zitten toen hij de krat met vlees kwam halen. Toegegeven, daar zat ik vlak bij, maar ik weet me te beheersen en had nog geen flintertje folie opgelicht om eronder te kijken. Desalniettemin reageerde hij alsof ik niet een gast, maar een kansloze migrant was: hij boog zich naar me over, kneep zijn ogen tot spleetjes en siste: “Wegwezen, loser!” Verbouwereerd – hoe gestoord kun je zijn? - staarde ik in zijn ogen, en toen ik ontdekte dat die mosgroen waren, blééf ik staren. Wie had er nou mosgroene ogen? Zulke ogen had ik nog nooit gezien! Mijn gefocuste fascinatie maakte het echter alleen maar erger. Tangenman dacht blijkbaar dat ik elk moment tot de tegenaanval kon overgaan en probeerde me te intimideren. “Opzzzzzzouten jij!”,gromde hij, laag en diep. Ik hield het hoofd koel. Het leek me het beste om de zaak te de-escaleren. Het was duidelijk dat ik niet zou mogen voorproeven. Ik keek de mosgroene ogen vernietigend aan, draaide me om en zonder een woord – sowieso ben ik een man van weinig woorden - wandelde ik kalm naar een stukje verderop.

Een halfuurtje later lag de grote grill vol met heerlijke worstjes. Vanaf het grasveld begon zich een rij te vormen van mensen met een bord in hun hand. Helaas zag ik B daar niet bij. Ik was intussen zo hongerig geworden dat ik me toch maar bij de wachtenden aansloot. Ik hoopte vurig dat mijn charmante voorkomen – donkerbruine ogen, vlotte kuif, fraaie snor, al zeg ik het zelf - iemand tot hulpvaardigheid zou kunnen bewegen, want ja, ik ben wel tamelijk klein van stuk. Maar hoewel ik op een terrasje met B altijd veel succes heb met mijn looks, leek ik hier wel onzichtbaar. Iedereen was alleen maar met zichzelf of zijn gesprek bezig. Terwijl ik uit het zicht trachtte te blijven van Tangenman moest ik lijdzaam toezien hoe alle verrukkelijke bordjes aan mijn neus voorbijgingen. Ik hield het niet langer uit en sjokte een eindje het bos in, weg van de vleesgeuren. Ik ging zitten in een ondiepe kuil en verviel in zelfmedelijden. Waar was verdomme B, nu ik haar nodig had?

Het onweer, dat ik al een tijdje voelde aankomen, barstte plotseling voluit los. De eerste dikke druppels gingen direct over in een stortbui, de ene dreunende donderklap volgde op de voorgaande. Op het grasveld, dat ik door de bomen kon zien, ontstond paniek. Er werd geschreeuwd, sommigen renden meteen naar binnen, anderen probeerden hun eten mee te nemen. Water droop uit hun kleren en haren. Ook uit de mijne trouwens, maar ik ben niet bang uitgevallen en zat gefascineerd te kijken naar het schouwspel. Totdat... ik voorwerpen langs me zag vliegen: worstjes, lamskarbonades, stukken spareribs. Tangenman, die blijkbaar begreep dat de barbecue hiermee ten einde was, wierp het overgebleven vlees zomaar, huppekee, het bos in! Ik knapte zowat van opwinding. Toen hij vervolgens helemaal doorweekt naar zijn bestelbusje holde, zette ik koers de andere kant op, niet gehinderd door mosgroene ogen, donderslagen of invallende duisternis. Vaag ging door mijn hoofd dat het natuurlijk niet chic is om eten van de grond te rapen, B is daar altijd heel principieel in. Maar ja, nu was B er niet en kon ik gehoor geven aan mijn diepste verlangens. In recordtijd vond ik drie stukken vlees en liet me die goed smaken. In de verte hoorde ik B schreeuwen: “Jasper! Jasper!Waar zit je?” Ik hoorde angst in haar stem. Normaal reageer ik daar op, maar nu gaf ik niet thuis. Juist toen ik het vierde stuk vlees had gevonden, sloeg de bliksem in, vlak achter me. Op hetzelfde moment klonk de donderslag, zo oorverdovend hard dat ik het gekraak van de getroffen boom niet hoorde. Wel voelde ik hoe een soort enorme vuist me de grond in dreef. En dat is het laatste wat ik me van die avond kan herinneren.

Ik moet hier een hele nacht hebben gelegen, dringt tot me door als ik in staat ben de link te leggen tussen zonlicht en daglicht. Ik weet dan nog niet dat er de hele nacht naar me is gezocht, dat ik als vermist ben opgegeven, dat er een signalement van me is opgehangen met B’s telefoonnummer erbij, dat B geen oog heeft dichtgedaan sinds de blikseminslag. Maar dat is nu niet belangrijk, want ik hoor haar stem, te midden van andere stemmen. Ik hoor stokken die tegen struiken slaan. Ik hoor voeten door de dode bladeren schuifelen. Maar ik kan me niet bewegen, de boom heeft mijn schouder klemgezet tegen de grond. Ik kreun van pijn bij mijn pogingen om ook maar een klein stukje tevoorschijn te kruipen. Een vreemde stem zegt: “Stil, ik hoorde wat. Het leek gekreun.” Het geschuifel houdt op. Ik kreun opnieuw. En dan roept B en haar stem klinkt bibberig nu: “Ik hoor het ook! Zo klinkt Jasper! We moeten meer naar rechts zoeken.” En alle voeten komen dichterbij.

Het duurt even voordat een paar sterke mannen voorzichtig de zware tak van mijn pijnlijke schouder hebben getild. B zit geknield naast de kuil, roerloos van opluchting. Iemand zegt: “Hij heeft het goddank overleefd.” Een ander reikt B een zachte deken aan. Met de grootste voorzichtigheid word ik uit de kuil getild en in B’s armen in de deken gelegd. Ik voel de pijn niet meer, alleen haar tranen op mijn neus. Ik hoef niets meer, B zal voor me zorgen. En dan doe ik iets wat diep uit mijn hart komt, wat iedereen doet glimlachen en wat B intens gelukkig maakt: ik kwispel alsof mijn leven ervan afhangt.