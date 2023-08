Libelle Tuin & Zo: de zomer op z’n mooist!

In hartje stad

Koffieprut haalt ze bij de plaatselijke horeca, biologische uiteraard. Jessica Zwartjes toverde aan de Leidse Singel een weiland om in een duurzame stadstuin waar momenteel 150 buurtbewoners hun kruiden, groenten en bloemen vandaan halen. Inspiratie opdoen voor eigen tuin of ambitie om ook een duurzame gemeenschapstuin te beginnen? Het Zoete Land is meerdere dagen open en vrij te bezoeken.

Planet proof

Ecologisch tuinieren is leuk en makkelijker dan je denkt. Met de juiste ingrediënten doet de natuur de rest. Dat is samenwerken in optima forma. Kies voor (inheemse) planten, een slimme indeling, duurzame materialen en creëer een groen paradijs voor mens en dier. Ook zin om een positieve bijdrage aan de biodiversiteit te leveren, in deze Libelle Tuin & Zo vind je handige tips en alle laatste nieuws om een goed begin te maken.

Met een gouden randje

Als warme zomerdagen ten einde lopen, heb je niet meer nodig dan goed gezelschap, wat lekkers en een paar snelle styling-items. De ondergaande zon legt er zo’n onweerstaanbaar rozig filter overheen, dus dat worden fijne avonden. Zin om balkon of terras een snelle update te geven? In de laatste tuinspecial van 2023 hebben we lekker veel inspirerende shopping meegenomen. Van parasol tot windlicht en van plaid tot bank.

