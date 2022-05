Libelle Tuin & Zo: hoera, we gaan de tuin in!

Buiten eten

Duimen dat het goed weer blijft, dan kunnen we snel weer buiten eten. Daarom lekker veel shopping om daar comfortabel te vertoeven: mooie outdoorkeukens, compacte bbq’s, fijne tuinmeubelen en handzame items voor op het balkon.

Zomerbloem

Bloeien de lupinen? Dat is het startsein van de zomer! De bloemen, van pastelroze tot koningsblauw, torenen als fakkels boven de andere planten uit. Zet ze lekker in de volle zon, meer hebben deze makkelijke zomerbloeiers niet nodig. Alle ins & outs zetten we op een rijtje van deze echte eyecatcher voor elke border en uitgesproken zomerbloem.

Volop tuininspiratie

Of het nu om 150 soorten rozen gaat, zelf groenten zaaien (boontjes!) of oersterke kruiden kweken, in Libelle Tuin & Zo vind je alles voor je droomtuin van deze zomer. Klimplanten schieten de lucht in met handige ruggensteuntjes en wist je dat kruiden drogen eigenlijk best makkelijk is? Kijk in de tuinagenda welke klusjes er ook gedaan kunnen worden, we gaan aan de slag!