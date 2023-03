Libelle Tuin&Zo: we gaan naar buiten!

Vier de lente

Op van die grijze dagen is bloesem de heerlijkste voorbode van het voorjaar. En of het nu vroegbloeiers zijn, die begin maart al ontspruiten, of de magnolia die in april en mei uit elkaar spat van belofte, van deze bomen word je vrolijk. Van de mooiste Japanse kers tot de lieflijkste appelbloesem, de beste hebben we in een handig overzicht gegoten. Zo heb je volgend jaar ook zo’n mooi confettikanon vol bloesem in de tuin.

Het roer om

Deze vrouwen gooiden het roer om en maakten van hun hobby hun werk. Van hele dagen worden geleefd op kantoor, stapten ze over naar alle dagen in de natuur. Nu weten ze alles van de sterkste inheemse planten tot de beste bomen die wel tegen een hete zomer kunnen. Susan, Marjon en Sylvia delen hun handigste tips en vertellen wat hun nieuwe werk ze bracht.

Lekker bezig!

Het ligt voor de hand, maar in de tuin werken gaat een stuk makkelijker met goed gereedschap. Een fijne tuinschaar, een goed knielmatje en een degelijke snoeischaar zijn onmisbaar. Prettige bijkomstigheid dat ze er ook een beetje mooi uitzien. We zetten de mooiste tools op een rij, zo heb je de border snel aan kant.

En ook

Boer Tom die alles vertelt over de tulp, we ontdekken een heel toffe pluktuin in de Flevopolder, spreken een inspirerende kweker die alles weet over tuinieren in potten en we verdwalen haast in een bloemrijke poldertuin in Landsmeer.

