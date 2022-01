Libelle Zomerweek verhuist dit jaar naar een nieuwe locatie

We gaan namelijk verhuizen naar Expo Haarlemmermeer!

Libelle Zomerweek verhuist

De Libelle Zomerweek is al 25 jaar het grootste buitenevenement voor vrouwen. Door te verhuizen naar de iconische Expo, die mede bekend is door de Floriade, kunnen we ons feestje nog beter buiten én binnen vieren.

Expo Haarlemmermeer

We zullen namelijk het gehele terrein van maar liefst 45.000 m2 benutten en goed gebruik maken van de (glazen) binnenruimtes en het prachtige groene buitenterrein. Wat je kunt verwachten? Meer dan 400 stands, 15.000 workshops en tientallen optredens. Yes, wat hebben we er zin in!

Hoogtepunt van het jaar

Ook Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle, kan niet wachten: “Dit unieke evenement is een jaarlijks hoogtepunt voor iedereen op de redactie. Een week lang ontmoeten we duizenden lezeressen en komt het Libelle-gevoel helemaal tot leven. Een feest voor vriendinnen waarbij de Libelle-vrouw de gezelligste dag van het jaar beleeft.”

