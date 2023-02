Lichaam van de vermiste Sal Köse (49) onder puin in Turkije gevonden

“Het gemis wordt met de dag erger”, laat zijn vrouw Sonja weten.

Aardbeving in Turkije en Syrië

Sal raakte op 6 februari vermist bij de aardbeving die in Turkije en Syrië nu al aan meer dan 50.000 mensen het leven heeft gekost.

Toen dochter Céleste, zoon Nes en vrouw Sonja (49) maandag hun vader en man in Turkije niet aan de telefoon kregen, wisten ze genoeg: de aardbeving had ook zijn huis getroffen. Dagenlang hadden ze hoop dat Sal nog gevonden zou worden en het zou overleven, maar de zoekacties leidden tot niets.

Zoektocht naar Sal Köse

Sonja en haar kinderen vertrokken naar het rampengebied om te helpen met zoeken, maar moesten na een paar dagen noodgedwongen het gebied verlaten omdat het er te gevaarlijk werd.

Na twee weken staakten de internationale hulpdiensten de zoektocht, maar vanuit Nederland is de familie verder gaan zoeken. “We hebben via de Turkse overheid geprobeerd om aan officiële lijsten te komen met slachtoffers en hebben geprobeerd DNA op te sturen, zodat hij geïdentificeerd kon worden”, legt zijn vrouw Sonja uit aan De Stentor. Maar in plaats van hoop overheerst nu enorm verdriet bij de familie Köse.

Niet in een massagraf

Zijn levenloze lichaam is onder het puin gevonden. “Een paar uur daarna is hij begraven. We hebben de begrafenis via FaceTime moeten volgen”, vertelt Sonja. Hij ligt nu bij zijn ouders en broer, die ook zijn omgekomen bij de aardbeving. “Gelukkig ligt hij bij geliefden en niet in een massagraf. Dat is een fijne gedachte.”

De familie Köse wil zo snel mogelijk richting Turkije, naar het graf van hun geliefde vader en man. Vooralsnog is niet duidelijk wanneer dat kan. Het is er nog te gevaarlijk.

Bron: De Stentor