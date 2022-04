Lichte, zomerse oppepper: zo maak je een Aperol Americano

Aan het eind van een lange werkweek lusten sommige mensen wel een drankje, maar als je moe bent kan een gewone cocktail best hard aankomen. Daarom werd deze lichte Aperol cocktailvariant bedacht. Het geheim? Er zit geen échte sterke drank in deze cocktail. Daarnaast wordt de Aperol Americano afgetopt met bruisend water, in plaats van met prosecco, zoals in een Aperol Spritz. Lekker fris en laag in alcohol dus!

Aperol Americano

Het recept, bedacht door Ramshackle Pantry, is simpel:

45 ml Aperol

45 ml zoete vermouth, zoals witte Martini

Bruisend water, om het af te maken

Sinaasappelschil

IJsklontjes

Zo ga je te werk

Je zet deze cocktail in een handomdraai in elkaar:

Vul een groot wijn- of gintonic glas tot ongeveer 3/4e met ijsklontjes Schenk daar de Aperol en Martini bij Roer even goed door Neem de sinaasappelschil, wrijf ermee langs de rand en laat hem daarna in het glas als garnering

Klaar is kees! Je heerlijk lichte, zomerse cocktail staat voor je klaar. Benieuwd naar nog meer cocktailvariaties? Probeer eens deze sparkling americano, een combinatie van een cocktail en een kopje koffie.

Bron: Ramshackle Pantry.