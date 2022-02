Lief! Queen Elizabeth glundert bij haar jubileumtaart

De Britse koningin zat zondag officieel 70 jaar op de troon, maar omdat die dag tevens de sterfdag van haar vader is, plant ze eventuele festiviteiten altijd in de dagen daaraan voorafgaand. Zo werd er zaterdag op het landgoed Sandringham een receptie georganiseerd voor vrijwilligers en leden van de lokale gemeenschap en daar kon een mooie taart natuurlijk niet ontbreken.

Aansnijden

Queen Elizabeth had de eer om de taart aan te snijden. De tekst erop was voor de camera’s leesbaar neergezet, maar stond daardoor voor de queen op zijn kop. Dat maakte Elizabeth niet uit: “Ik denk dat ik het ondersteboven ook wel kan lezen”, lachte ze.

Lachen maar

Ze pakte breed lachend het mes op en maakte een beginnetje met het aansnijden: “Ik denk dat ik het mes er maar gewoon insteek... Dan kan iemand anders het afmaken”, besloot ze. De taart was wit met donkerblauw, met een beetje fantasie in de vorm van een hoed. Op de bovenkant stond in het midden een embleem van de kroon van Elizabeth, en daar omheen de tekst ‘The queen’s platinum jubilee 2022’ ter ere van haar bijzondere jubileum.

Taart van Elizabeth Beeld ANP / AFP

Bron: Blauw Bloed.