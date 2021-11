Liefde, steun en verdriet: dít zijn de reacties op ontroerende docu ‘Jason’

Het verhaal van Jason Bhugwandass, een jongen uit Amsterdam-Noord, is in de documentaire prachtig vastgelegd. De kijkers volgen zijn leven tijdens zijn geslachtstransitie en in zijn alledaagse vriendschappen. Maar ook zijn zware therapiesessies zijn opgenomen voor de docu.

Huiselijk geweld

Alles gaat hij aan met een lach, tot verbazing van de kijkers wanneer zij ontdekken hoeveel leed daarachter schuil gaat. Huiselijk geweld, misbruik en het verblijf in een gesloten jeugdinstelling zijn nog maar het topje van de ijsberg.

Ondanks alles wat Jason heeft tegengezeten slaagt de film er alsnog in om alle labels te verwijderen, van ‘probleemjongere’ tot ‘hoofdpijndossier,’ en de mens erachter te tonen. Het is voor hem een manier om zijn missie waar te maken: “De gesloten jeugdzorginstellingen, voorzieningen waarin kinderen worden opgesloten, moeten weg. Daar sta ik honderd procent achter en dus ook achter de documentaire”, vertelt Jason in het radioprogramma NOS Met het oog op morgen.

Missie

Hij vervolgt: “Er zijn een stuk op vijftien instellingen in ons land waar kinderen opgesloten worden. Nederland sluit jaarlijks 1800 kinderen op. Dat is heel veel als je het vergelijkt met andere welvarende landen. Die gesloten jeugdzorginstellingen moeten gewoon weg.”

Opname

Jarenlang hield het misbruik en het huiselijk geweld in het leven van Jason aan. “Ik werd depressief en suïcidaal en kwam in de jeugdzorg terecht. Daar schrok ik heel erg van, want ik associeerde jeugdzorg altijd met zorg, maar ik kwam letterlijk in een gevangenispand terecht. Maar het was geen gevangenis, want ik had niets gedaan. Het was een gesloten jeugdinstelling”, aldus Jason in Met het oog op morgen.

“Als je heel jong en langdurig getraumatiseerd wordt, zoals bij mij het geval was, dan zijn de bouwstenen voor je leven stuk. Je hele fundament is ontregeld. Het gaat wel redelijk nu, mijn PTSS-klachten zijn echt afgenomen door de therapie, maar ik merk het nog wel”, sluit hij af.

Wil je de documentaire terugkijken? Dat kan hier, via de site van 2Doc. Jason start binnenkort in samenwerking met stichting Het Vergeten Kind een petitie om de jeugdzorg flink op de schop te gooien. Je kunt je hier aanmelden om straks als eerste de petitie te ondertekenen.

De documentaire, gemaakt door regisseur Maasja Ooms, roept bij de kijkers veel emotie op. Van woede en onbegrip tot compassie en medeleven met Jason:

#Jason Wat een indringende, schrijnende, ontroerende, dappere, inspirerende en indrukwekkende documentaire. Mijn moederhart wilde de tv bijna gaan knuffelen 😢❤️ — Vat Vol Verrassingen (@niet_net) 21 november 2021

Wat een indrukwekkende, indringende, pijnlijke, ontroerende, dappere en mooie documentaire: #Jason met/over/mogelijk gemaakt door @JasonErvD. De jeugdzorg MOET echt anders. Dankjewel Jason!!!! — wanne de bie (@wannedebie) 21 november 2021

Als je zo'n bijna onbeschrijflijk zware jeugd hebt gehad en je komt er zo uit dat je via jouw verhaal vecht voor verbetering voor anderen, dan ben je niet meer dan een absolute HELD. #Jason



Dank je wel, @JasonErvD ❤❤❤ — Küün (@KuunWiir) 21 november 2021

Indrukwekkende docu

En bedenk hoeveel kinderen voor je neus en in je klas te maken hebben met huiselijk geweld en moeilijke omstandigheden.. De cijfers liegen er niet om!

❤ #Jason — marijke teeuwissen (@marijketeeuw) 21 november 2021

Aangrijpende documentaire #Jason is een must-see. Juist de mensen die je moet kunnen vertrouwen, die je moeten beschermen, lieten hem in de steek. De 'gesloten' jeugdzorg moet grondig hervormd worden. Ieder kind verdient een goede toekomst.#Jeugdzorg #Jason https://t.co/rWuCNrXahh — Johan Magré (@JohanMagre28) 21 november 2021

@JasonErvD ontroert en onder de indruk van de documentaire en veel respect voor #Jason. Ik teken de petitie zodra hij online staat. — Annah R. Neve #TegenGecontroleerdVerspreiden (@AnnahNeve) 21 november 2021

#Jason legt bloot wat normaal verstopt blijft. Wat een bijzondere documentaire van een bijzondere man waar ik zo tegenop kijk. @JasonErvD dankjewel dat jij je inzet voor je eigen verhaal en dat van alle jongeren in de gesloten jeugdzorg. Jij geeft ons de stem die werd afgepakt. — Anna Robin (@annarobinvang) 21 november 2021

Bron: 2Doc-Jason, NOS Met het oog op morgen, Het Vergeten Kind.