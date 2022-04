Liefde tussen Rachel Hazes en Klaas Otto is alweer over

Vrijdag berichtte Klaas (55) al op Instagram dat hij weer terug is bij zijn ex Gracia. Hij laat weten: “In je leven kan je van alles doen, je kan naar links gaan, en je kan naar rechts gaan. Je kan elk pad bewandelen, maar als je elke dag op zo’n pad iets mist in je leven, en een gevoel van liefde voor iemand, dan moet je toch dat gevoel gaan volgen. Mijn gevoel is voor een vrouw met de naam Gracia.”

Ook heeft hij alle foto’s van Rachel (52) en hem samen van zijn Instagram verwijderd. Aan juicekanaal Juice Channel bevestigt Klaas’ dochter Melissa eveneens dat Rachel en haar vader uit elkaar. Ze zegt het jammer te vinden. “Er is niets gebeurd. Ik snap de reden ook niet.”

Vruchtbaarheidstest

Vorige week leek het nog helemaal aan te zijn. “We hebben het heel erg leuk. Ja, echt waar”, zei Rachel toen tegen Shownieuws. Er was zelfs nog het bijzondere gerucht dat de twee samen nog een kinderwens hadden en daarom naar het ziekenhuis waren gegaan voor een vruchtbaarheidstest.

Presentatrice Bridget Maasland, die nog heel goed is met haar ex-schoonmoeder Rachel, verwees het bericht naar het land der fabelen. Volgens Bridget ziet Rachel zich absoluut niet nog hoogzwanger op deze leeftijd. Bovendien heeft ze er naast haar eigen kinderen ‘drie hartstikke leuke kinderen bij’ (de kinderen van Klaas, red.) én gaat ze ook nog eens hartstikke goed met zijn ex.”

Bron: Shownieuws