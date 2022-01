Liefdesnieuws: boer Olke uit ‘Boer zoekt vrouw’ getrouwd

Dit leuke nieuws deelt het programma op hun website.

Driemaal is scheepsrecht

Het lukte Olke niet om tijdens Boer zoekt vrouw de ware liefde te vinden, maar tijdens de reünie vertelde hij dat hij dolgelukkig was met Karen, een andere briefschrijfster. Tijdens deze uitzending vertelde Olke ook het verdrietige nieuws dat Karen borstkanker had. Helaas overleed ze een jaar later aan de gevolgen van die ziekte.

Daarna vond Olke steun bij Hilda. Het stel trouwden in 2019, maar dit huwelijk hield geen stand. Olke gaf de hoop niet op en vond uiteindelijk weer de liefde. Afgelopen jaar gaf hij het jawoord aan de Amerikaanse Jenny.

Nooit ruzie

De twee leerden elkaar in Texas kennen in de kerk. “Ik kende haar vader al, maar ik had haar nooit bekeken als iemand om een relatie mee te hebben”, zegt Olke heel eerlijk. “Steeds vaker maakten we een praatje en toen was ineens die klik daar. Bij haar kan ik helemaal mezelf zijn, we hebben nooit ruzie. En we kunnen fantastisch overweg met elkaars kinderen. Ze is zo’n lieve, zorgzame en begripvolle vrouw. Ik ben zo blij met haar.”

Romantische picknick in de sneeuw

Eigenlijk wilde Olke het rustig aan doen, maar het klikte zo goed dat hij toch op zijn knieën is gegaan. “Ik wilde gewoon dat Jenny mijn vrouw zou worden. Ik heb haar ten huwelijk gevraagd midden in de sneeuw, tijdens een picknick op het land waar we onze eerste date hadden. Romantischer kon bijna niet”, legt de koeienboer uit. “Onze bruiloft was ook heel mooi. We hebben allebei een grote familie; en er kwamen ook nog mensen van de kerk. Het was een prachtig feest in de openlucht.”

Boerderij te koop

Het stel woont al een tijdje samen. Normaal gesproken komt de vrouw altijd bij de boer wonen, maar voor de liefde heeft Olke zijn boerderij te koop gezet. “Mijn leven is echt een rollercoaster geweest. Ik zou het graag wat rustiger aan doen. Hoe precies, dat weet ik nog niet. Maar ik hoop dat er iets nieuws op mijn pad komt wat nu bij me past en waar ik mijn geld mee kan verdienen. Het liefste blijf ik wat met dieren doen, maar niet meer zo intensief als nu.”

Olke is nog altijd heel blij dat hij Boer zoekt vrouw heeft meegedaan. Ondanks alle tegenslagen heeft hij altijd in de liefde geloofd. “En door Boer zoekt vrouw durfde ik Jenny bijvoorbeeld ook heel makkelijk mee uit te vragen. Ik wilde zo graag een lieve vrouw; en dat is gelukt!”

