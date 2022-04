Liever een schoon bed of seks? Dít kiezen Nederlandse vrouwen

Het tijdschrift Quest deed onderzoek naar slaapgewoontes van Nederlanders en daar kwamen verrassende conclusies uit.

Zo blijken veel volwassen vrouwen graag met een knuffel te slapen. Een op de zeven vrouwen kan of wil niet zonder. Vrouwen blijken daar meer behoefte aan te hebben dan mannen, maar toch valt ook 7 procent van de mannen zo het lekkerst in slaap. Een knuffel geeft ze een veilig gevoel, zeker als ze gestrest of gespannen zijn.

Seks of een schoon bed: wat vinden we lekkerder?

Maar het meest verrassende antwoord kwam nog wel op de vraag: vinden we een schoon bed lekkerder dan seks? Een schoon bed is fijn, maar zó fijn? Veel lezers bleken een schoon bed inderdaad een van de fijnste dingen in het leven te vinden. 53% van hen gaf aan een schoon bed zelfs lekkerder te vinden dan seks. Meer vrouwen dan mannen vonden dat.

Fris beddengoed

Over dat schone bed gesproken. Je denkt misschien dat het bed na een nachtje slapen nog steeds heel fris is, maar niets is minder waar. Je zweet en je kwijlt en daarnaast verlies je dertig tot veertig miljoen huidcellen per uur. Per uur! Je ligt zo'n 7 à 8 uur per dag in bed. Dat zijn veel huidcellen, heel veel huidcellen. Dus ja, een schoon bed is ook zo gek nog niet.

Slaap je de laatste tijd niet zo goed? Door je voeding een beetje aan te passen, kun je dat snel verbeteren. Wat kun je dan het beste eten voor een goede nachtrust? We leggen het uit in deze video:

