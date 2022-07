Met een beetje mazzel heb je een airco. Die zet je natuurlijk per direct op standje Antarctica als je in tropische weersomstandigheden je auto instapt. Maar wist je dat het in een afgesloten voertuig zo’n zestig graden kan worden? Geen wonder dat het even duurt voordat de gevoelstemperatuur weer enigszins aangenaam is geworden. Onder het mom van ‘alle beetjes helpen’: doe je voordeel met dit nieuwe trucje.

Je sleutel tot succes

Heb je een redelijk nieuw model auto? De dealer of Marktplaatsverkoper heeft het je vast niet verteld, maar... Die knop op je sleutel waarmee je je auto ontgrendelt, hè? Als je die een paar seconden indrukt, gaan alle ramen tegelijkertijd open. En je schuifdak ook, mits je die hebt. Zo kan het overgrote deel van de warmte alvast ontsnappen en zit jij de eerste vijf minuten van je rit niet met klotsende oksels en een glimmend voorhoofd achter het stuur. Rijd de eerste paar honderd meter met alle ramen open, dan hoeft je airco niet zo hard te werken om de boel te verkoelen. Daarna kan je airco volgas (of iets minder vol, om de klap bij het uitstappen niet al te heftig te maken). O, en pas wel op voor de welbekende ‘airco-nek’ – die los je op déze manier op. Als het trucje met de sleutel niet werkt, dan moet je alle ramen even handmatig openen en een momentje wachten totdat alle hete lucht uit je auto is verdwenen.

Alle ramen en deuren gesloten

Ook handig: de sleuteltruc werkt andersom net zo goed. Is je partner/zoon/dochter/buurvrouw vergeten een raampje dicht te doen voor het uitstappen (of misschien was je het stiekem zelf wel)? Druk wederom een paar seconden op de ontgrendelknop en, voilà, alles zit weer potdicht.

Bron: AD