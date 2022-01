Zeker met de hoge besmettingscijfers van de laatste dagen lijkt het een kwestie van tijd tot een groot deel van ons besmet wordt of is geweest. Blijf jij de corona-dans ontspringen? Misschien heb jij dan wel een verhoogd aantal T-cellen in je lichaam.

Eerdere verkoudheid

In het onderzoek, gedaan door het Imperial College Londen en gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications, werden Britse gezinnen gevolgd waarin iemand positief testte op het coronavirus. De onderzoekers bekeken of de andere leden van het gezin ook besmet raakten. Daar ontdekten ze iets interessants: “We kwamen erachter dat al in het lichaam aanwezige T-cellen je kunnen beschermen tegen een coronabesmetting”, zegt Rhia Kundu, onderzoeker aan het hart en long-instituut van Imperial College tegen het Britse Sky News. “Die T-cellen kunnen aangemaakt zijn tijdens eerdere besmettingen met verkoudheidsvirussen.”

Zelfstandig

Infectioloog Ajit Lalvani legt uit wat die cellen doen: “Ze vallen het eiwit in de coronacellen uit zichzelf aan.” Zonder dat die T-cellen het coronavirus dus eerder hebben gezien. Hoe interessant!

Kanttekening

Er zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek. Allereerst werden er maar 52 mensen gemonitord, niet een hele representatieve groep dus. Daarbij is het ook zo dat niet makkelijk te achterhalen is wie die verhoogde aantallen T-cellen al heeft en wie niet. De onderzoekers benadrukken daarom dat vaccineren nog altijd de meest effectieve manier is om het coronavirus te bestrijden.

Vaccinaties

Wel denkt Ajit dat vaccinontwikkelaars veel kunnen hebben aan het gegeven dat T-cellen zo goed aanslaan op het coronavirus: “De vaccins die ontwikkelt worden die deze kennis daaraan toevoegen, zijn zeer effectief in het bestrijden van de coronacellen”, zegt hij tegen Sky News.

Bron: Sky News.