“Dag jongens. Na een heel lange tijd niks van mij gehoord te hebben, wil ik op deze manier iets laten weten”, begint Jorik Scholten, zoals de rapper heet, de video op Instagram.

Lil Kleine krijgt professionele hulp

“Ik zie in dat ik veel te lange tijd op een ongezonde manier heb geleefd. Op een verkeerde manier heb geleefd. Dat ik de verkeerde dingen heb gedaan als persoon, dat ik mezelf niet ben geweest. Dat ik verkeerd heb gehandeld en dat ik veel mensen pijn heb gedaan en gekwetst. Dat had nooit mogen gebeuren. Ik zie in dat wat gebeurd is fout is, en dat daar hulp voor nodig is. Professionele hulp. Ik ben op dit moment in Thailand waar ik deze professionele hulp krijg”, legt hij uit.

Hij vervolgt dat hij weet dat het een ‘lange weg gaat worden’. “Wat ik ook wil zeggen is dat ik heel goed realiseer dat ik niet het voorbeeld ben geweest dat ik wil zijn voor mijn eigen kind als vader. Wat ik wil zijn voor de jeugd in Nederland en voor alle mensen die naar mij luisteren in Nederland.”

De video sluit Jorik geëmotioneerd af. “Ik wil dat jullie weten dat ik jullie heel erg mis. Echt heel erg. Dat ik van jullie hou en dat ik jullie snel hoop te zien.”

Vermeende mishandeling

Op 13 februari kwamen er via social media beelden naar buiten waarop te zien is dat rapper Lil Kleine zijn verloofde Jaimie vermoedelijk mishandelt in de auto. Kort daarna werd hij aangehouden op verdenking van mishandeling.

Jaimie heeft onlangs voor het eerst na het incident van zich laten horen. Aan de Telegraaf vertelt ze in een schriftelijke reactie dat ze Jorik nog niet gesproken heeft sinds de aanhouding. Voor zover bekend heeft ze ook nog geen aangifte gedaan.

Ze vervolgt: “Ik reageer normaal nooit, maar de verhalen worden steeds gekker. Ik ben een fulltime moeder die er ineens alleen voor staat. Ik heb enorm veel liefdesverdriet te verwerken in een onwerkelijke situatie. Het laatste waar ik mee bezig ben is Jorik in de val te lokken.”

In beroep

Een aantal dagen na de arrestatie werd Lil Kleine vrijgelaten en mocht hij het onderzoek in vrijheid afwachten. Het OM was het daar niet mee eens en ging in beroep, waarna Jorik voor 14 dagen terug de cel in moet omdat er voldoende bewijs is van poging tot zware mishandeling. De rapper is inmiddels op vrije voeten gesteld en wacht het onderzoek in vrijheid en onder voorwaarden af.

