De advocaat van Jorik, Nienke Hoogervorst, laat aan RTL Boulevard weten dat de rapper na drie nachten cel vandaag weer is vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.

Loop van onderzoek afwachten in vrijheid

Het Openbaar Ministerie sprak vandaag nog de wens uit om hem langer vast te houden in afwachting van het onderzoek. De rechtbank ging hier echter niet mee akkoord en besloot dat Jorik de loop van het onderzoek in vrijheid mag afwachten.

Mishandeling voor huis

Zondag werden er door Yvonne Coldewijer op haar juicekanaal op Instagram beveiligingsbeelden gedeeld waarop te zien is hoe de rapper vermoedelijk zijn verloofde mishandelt. Zo is te zien dat hij een woordenwisseling heeft met een vrouw en haar vervolgens aan haar haren uit de auto trekt. Het incident zou zaterdag hebben plaatsgevonden op de Prinsengracht in Amsterdam.

Bron: RTL Boulevard