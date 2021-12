Lilian (38) probeert via een zaaddonor een baby te krijgen: “Soms loopt het leven niet zoals je zou willen”

Speciaal voor Flair houdt ze over dit spannende en bijzonder persoonlijke avontuur een vlog bij.

Als het niet gaat zoals je hoopt

Soms loopt het leven nou eenmaal niet zoals je zou willen. Zo ook in Lilians geval, die altijd hoopte halverwege de dertig al moeder te zijn van twee of drie kinderen met een leuke vent aan haar zijde. Maar vijf jaar geleden ging haar relatie uit. “Ik was 32, we woonden ruim twee jaar samen in Amsterdam en ik was er absoluut van overtuigd: dit is mijn grote liefde. Er was heel veel genegenheid tussen ons. Dat hij bij me wegging, was echt een klap. Het was voor ons beiden heel verdrietig, maar hij zag het niet meer zitten.”

‘Die houdbaarheidsdatum, hè...’

Inmiddels heeft Lilian alles helemaal op een rijtje: een gezonde levensstijl, een goede baan als zelfstandige en een fijn huis in Utrecht. “Dan zou je denken: er is ruimte voor een nieuwe liefde. Die ruimte is er ook, maar de nieuwe liefde komt maar niet”, aldus Lilian. Ondanks vele dates in de afgelopen vijf jaar zat the one er niet tussen. “Ik wil absoluut gelukkig zijn in het leven, ik zal nooit settelen for less. Maar ja. Die eierstokken, hè, en hun houdbaarheidsdatum. Ik kan niet in mijn eentje verliefd worden, daar zijn twee mensen voor nodig. Maar ik kan wel in mijn eentje een kindje krijgen.”

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Tot haar grote verdriet ontdekt Lilian dat ze een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft. En dat terwijl ze de vlog opende met een verrassende positieve zwangerschapstest. Tijdens de eerste echo kwam Lilian achter het vreselijke nieuws. Van blijdschap en veel geregel voor de komst van de baby, moest Lilian plotseling onder het mes.

Inspiratiebron

Met haar vlog hoopt Lilian iets te kunnen betekenen voor andere vrouwen die in hetzelfde schuitje zitten. “Ik wil jullie heel graag meenemen op mijn reis daar naartoe en pogingen om zwanger te raken, afspraken, m’n gedachtes, angsten, gesprekken met vriendinnen. Ik denk dat mijn verhaal inspirerend kan zijn voor vrouwen van mijn leeftijd die net als ik een grote kinderwens hebben.”

