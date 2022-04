Ploumen schrijft in de verklaring dat ze terugtreedt omdat ze vindt dat ze haar rol als partijleider niet goed genoeg kan waarmaken.

Tijden van nood

“Lieve partijgenoten, ruim een jaar geleden en slechts enkele weken voor de Tweede Kamerverkiezingen nam ik het politiek leiderschap van onze partij op me. Want als de partij een beroep op je doet, zeker in tijden van nood, dan zeg je ja”, begint Ploumen de verklaring. Ze nam destijds het stokje over van van Lodewijk Asscher.

‘Ik ben niet de ideale leider’

Ploumen schrijft dat ze deze taak met alles wat ze in zich had heeft vervuld. Ze had zich voorgenomen om de partij tenminste tot de gemeenteraadsverkiezingen te leiden en ging dus de afgelopen weken nadenken of ze dat wil blijven doen. Ze schrijft: “Het antwoord is er. En eigenlijk wist ik, en u wellicht ook, het al wel wat langer. Het antwoord is dat het leiderschap van de partij niet goed bij mij past en ik daarmee niet de ideale leider van onze partij ben.”

Lilianne Ploumen is trots op wat ze heeft bereikt

Een partijleider moet volgens Ploumen “opinie-vormend” zijn, “onderscheidend in stijl en stellingnames” en moet “de partij voorgaan in idee-ontwikkeling over thema’s waar ik me minder in thuis voel.” “Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken, en daarom treed ik terug”, schrijft ze.

“Ik ben trots op wat ik voor elkaar heb gekregen. De vooruitgang voor vrouwen om over hun eigen lichaam te beslissen. De verandering naar een eerlijkere kledingindustrie. En natuurlijk de doorbraak in de linkse, progressieve samenwerking. Het bondgenootschap tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks zal zich verder verdiepen en verbreden - omdat hoop en verandering gebaat zijn bij samenwerking, bij een eendrachtig geluid voor kansengelijkheid, tegen versplintering en verdeeldheid.”

Geweldige partijgenoten

Lilianne Ploumen sluit af met een goed woordje voor haar partijgenoten: “Vandaag neem ik afscheid van mijn collega’s uit de fractie en van de landelijke politiek, maar niet van onze mooie partij en onze idealen. En ik wil u bedanken. Tot op de dag van vandaag weet ik me gesteund door al die geweldige partijgenoten die zich inzetten voor sociale en eerlijke keuzes. Mensen die me dierbaar zijn. Hen zou ik willen zeggen, het zijn de zachte krachten die winnen, die de toekomst van ons land en de wereld vormgeven. Daar help ik graag vanuit een andere rol aan mee.”

Lees hier de hele verklaring van Ploumen.

Ik heb besloten per direct terug te treden als politiek leider en Kamerlid van de Partij van de Arbeid.



Lees hier mijn verklaring: https://t.co/oKDGFfB78L — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) 12 april 2022

Bron: Pvda.nl