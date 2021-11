Limburgse ziekenhuizen slaan alarm: waarom liggen juist hier de bedden weer vol?

“We stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct”, waarschuwen de Limburgse ziekenhuizen in een gezamenlijke verklaring. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is momenten zo hoog als vorig jaar rond Kerst, toen Nederland in lockdown was. Eind oktober waren acht op de tien patiënten op de verpleegafdeling in het Maastricht UMC+ gevaccineerd. Hoe kan dat?

Effectiviteit vaccins

Dat de effectiviteit van de vaccins geleidelijk afneemt, is geen verrassing. Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans schrijft daar dinsdag over in de Volkskrant: “Een tijdje na vaccinatie laat het immuunsysteem zijn hoogste staat van paraatheid een beetje zakken. Kunt u toch weer besmet raken, al gebeurt dat in de praktijk minder vaak dan voor vaccinatie.” Door het immuungeheugen is de kans dat je daardoor heel ziek wordt een stuk lager.

Vaccinatie biedt gemiddeld gezien nog altijd 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en 97 procent tegen IC-opname. Die cijfers zien er voor ouderen iets anders uit. Bij ouderen is na vaccinatie de bescherming tegen ziekenhuisopname 89 procent en beschermt het vaccin in 95% van de gevallen tegen IC-opname. Daar komen we dan ook bij de verklaring waarom de ziekenhuizen in Limburg momenteel weer een enorme toestroom van gevaccineerde coronapatiënten hebben.

Ouderen en vaccinatie

Landelijk gezien zijn de meeste patiënten die met corona in het ziekenhuis komen niet gevaccineerd, maar in Limburg is dat dus heel anders. Dat komt doordat het merendeel van de coronapatiënten daar een hoge leeftijd heeft. 90% van de coronapatiënten in het ziekenhuis in Maastricht is 70 jaar of ouder en 60% zelfs tachtig jaar of ouder, ,meldt NU. Bijna al deze ouderen hebben onderliggende aandoeningen of een mindere immuunrespons door het gebruik van medicatie.

Ouderen in Limburg

Maar waarom is de leeftijd in de ziekenhuizen daar zo hoog? Dat komt onder andere doordat Limburg de snelst vergrijzende provincie van het land is. In vergelijking met de rest van Nederland wonen er in deze provincie veel ouderen. Wanneer daar een uitbraak is onder kwetsbare ouderen, komen er ook meer patiënten in het ziekenhuis terecht dan bij een uitbraak onder mensen met een lagere leeftijd. Daarom liggen nou juist in deze ziekenhuizen de corona-afdelingen weer vol.

Bron: de Volkskrant, NU.nl