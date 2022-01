Nu vertelt ze onder meer dat ze binnenkort haar volledige kant van het verhaal wil doen. Want nee, Linda wist écht van niets - en dat sommigen anders beweren noemt ze ‘zo pijnlijk dat ik niet eens weet hoe ik het moet uitdrukken’.

‘Mijn hart huilt’

Eerder deze week vertelde Linda al dat ze haar relatie met Jeroen Rietbergen, de voormalig bandleider van The voice, heeft verbroken. Dit keer wil ze iedereen bedanken voor alle steunbetuigingen. Ook wenst ze alle slachtoffers veel sterkte toe. “Mijn hart huilt voor alle vrouwen die leed is aangedaan, het is niet te doen. Jullie wens ik heel, heel veel sterkte”, schrijft ze. Vervolgens probeert ze uit te leggen hoe het met haar gaat en wat deze wervelwind met haar doet.

Groot zwart gat

“Ik ben nog steeds in shock, verbijsterd, woedend, intens verdrietig. Mijn hoofd is één grote puinhoop van gedachten en gevoelens”, aldus Linda. “Toch wil ik hier even reageren om al die lieve mensen te bedanken die de lichtpuntjes in een heel groot zwart gat zijn. Ik krijg honderden kaarten met de liefste teksten, duizenden appjes en mails van lezers om me een hart onder de riem te steken. Mijn LINDA.-collega’s stuurden me een doos vol liefde. Vrienden, familie en collega’s komen langs, nemen eten mee en troosten. Ik heb geen vazen meer voor alle bloemen… Het is de mooist denkbare pleister op de grote klap van vorige week en het perfecte antigif tegen de echt afschuwelijke manier waarop sommige media hiermee omgaan.”

‘De menselijke maat is volledig verdwenen’

Linda benadrukt dat ze écht nog van niets wist. “Iedereen buitelt met een sardonisch genoegen over elkaar heen met meningen, aannames en beschuldigingen waarvan die ene, die suggereert dat ik de boel gefaciliteerd zou hebben omdat ‘ik immers alles wist’, zo pijnlijk is dat ik niet eens weet hoe ik het hier moet uitdrukken. De menselijke maat is volledig verdwenen.”

100% eerlijk en open

Over een tijdje deelt Linda haar kant van het verhaal, maar daar wacht ze nog even mee. “Zodra ik een heel klein beetje op de been ben, zal ik, en dat is moeilijk en pijnlijk want het is heel privé, voor de volle 100% eerlijk en open, vertellen wat er gebeurd is en dat doe ik op het enige media-platform dat ik nog vertrouw: dat van mezelf.” Ze sluit af: “Elke kaart die ik krijg begint met ‘je bent een sterke vrouw, je kunt dit aan’, maar zo voel ik me helaas totaal niet. Dank nogmaals voor alle liefde.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door LINDA. (@linda) op 20 Jan 2022 om 5:06 PST

Bron: Linda